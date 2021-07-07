Telefon bağımlıları için Catherine Price'nın Dijital Detoks kitabıyla çözüm

Toplumun çoğunluğu gibi akıllı telefon bağımlısı olan herkes için çözüm yolları, Catherine Price’ın Dijital Detoks kitabında...

Telefonunuz yatmadan önce ve uyandıktan sonra elinize aldığınız ilk şey mi? Genellikle yastığınızın altında, başucunuzda ya da masanızın hemen üzerine açık bir hâlde mi duruyor?

Bu gibi sorulara cevabı “evet” olan ve toplumun çoğunluğu gibi akıllı telefon bağımlısı olan herkes için çözüm yolları, Catherine Price’ın Dijital Detoks kitabında..

TELEFON BAĞIMLILIĞI

Telefon bağımlılığından arınarak telefonunuzla daha sağlıklı bir ilişki kurmak için adım adım takip edebileceğiniz 30 günlük, pratik ve eğlenceli bir detoks programı sunan Dijital Detoks, telefonla harcanan zamanın odaklanma ve derin düşünme becerilerine verdiği zararı bilimsel açıklamalarla da ortaya koyuyor.

Catherine Price

7 TEMMUZ'DA RAFLARDA OLACAK

Renkli sayfalarındaki şematik anlatımlarla hem yetişkinlerin hem de çocukların çok ilgisini çekecek Dijital Detoks, Epsilon logosuyla 7 Temmuz'da raflarda.

DİJİTAL DETOKS

Telefon kullanımını azaltmaya yardımcı olan Dijital Detoks; aynı zamanda telefonların ve uygulamaların tasarımcılar tarafından nasıl bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığını, dopamin hormonunun tüm bu süreçte oynadığı rolü ve teknoloji şirketlerinin bundan elde ettiği kazancı keşfetmenizi sağlıyor.

"BU HAYAT SENİN..."

Telefonla harcanan zamanın, odaklanma ve derin düşünme becerilerine verdiği zararı bilimsel açıklamalarla da ortaya koyan Dijital Detoks, akıllı telefonlar olmadan bir hayat düşünemediğimiz bugünlerde okurlara "Bu hayat senin, dikkatini neye vermek istiyorsun?" sorusunu tekrar tekrar soruyor. Hem yetişkinlerin hem de çocukların teknoloji ile aralarındaki ilişkiye kılavuzluk eden kitapta, telefon perhizine giren kişilerin deneyimleri ve yorumları da yer alıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com