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    Tolstoy, romanlarındaki zenginliği öykülerine taşıyor

    Tolstoy’un sekiz öyküsünden oluşan bu derlemede okur, dünya edebiyatının başyapıtlarının çıktığı atölyeyi ziyaret etme fırsatı bulacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 10:00
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    Tolstoy, romanlarındaki zenginliği öykülerine taşıyor

    Yazarlık kariyerinin başlangıcından son evresine kadar ulaşan bu derlemede Tolstoy, romanlarında var olan zenginliği ve duyarlılığı öykülerine de taşıyor.

    Tolstoy’un zenginlik ve yoksulluk, mutluluk ve keder, doğa ve sanat gibi evrensel konulara değindiği öyküleri, başlı başına başyapıt niteliğindedir.

    Yazar, hayatı boyunca pençeleştiği bir muamma olan ölüm ve ölümlülük temalarını, derin ve masalsı bir hikâye olan Üç Ölüm'de ele alır.

    Dünya edebiyatının başyapıtları

    Rus soylu ve köylü sınıfı arasındaki ilişkiyi merkezine alan Efendi ile Uşağı ise iş için çıktıkları yolda ölümcül bir kar fırtınasına yakalanan tüccar Vasili Andreyeviç ve uşağı Nikita’nın bu ölüm-kalım mücadelesi sırasında kendilerini ve birbirlerini keşfedişinin hikâyesidir. Tolstoy’un sekiz öyküsünden oluşan bu derlemede okur, dünya edebiyatının başyapıtlarının çıktığı atölyeyi ziyaret etme fırsatı bulacak.

    Tolstoy, romanlarındaki zenginliği öykülerine taşıyor #1

    Sayfa: 361

    "Ressam gibi"

    "Tolstoy bazen Paolo Veronese’yi hatırlatır; aynı o usta ressam gibi, çalıştığı dev tuvali fazla kalabalıklaştırmadan zenginleştirmeyi başarır."
    OSCAR WILDE


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