Tolstoy'a göre insanın olgunlaşmasının belirtileri

Rus yazar Lev Nikolayeviç Toltoy'a göre bir insanın olgunlaşması bazı gelişmelere bağlı.

Rus ve dünya edebiyatının önemli dev yazarları arasında yer alan Tolstoy'un hayat dersleri kendisini okuyanların malumu.

Özellikle İnsan Ne İle Yaşar kitabıyla insanın var olma mücadelesi ve insnaın nasıl mutlu olacağı yönünde tezler sunan Tolstoy'a göre; olgunlaşmanın da belirtileri var.

Bir insanın olgunlaşması aslında kendi elinde olduğunu vurgulayan Rus yazar, bununla ilgili bazı saptamalarda bulunuyor.

İşte Tolstoy'a göre olgunlaşmanın belirtileri...

5 BELİRTİ

"Cahil insanlarla tartışmaktan kaçınmak."

"Başa gelen talihsizliği çabuk kabullenmek."

"Kişiler ve olaylar hakkında daha az konuşmak."

"Sorunlara üzülmek yerine çözüme odaklanmak."

"Başkalarının hatalarını daha az yargılamak.."