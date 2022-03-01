Euro
15.55
-0.15%
Dolar
13.90
0.43%
Altın
856.94
0.75%
Borsa
1974
1.43%
Bitcoin
615.812
16.03%
BTXN Coin
37.53
2.93%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C
    Tolstoy'a göre insanın olgunlaşmasının belirtileri

    Tolstoy'a göre insanın olgunlaşmasının belirtileri

    Rus yazar Lev Nikolayeviç Toltoy'a göre bir insanın olgunlaşması bazı gelişmelere bağlı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 16:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rus ve dünya edebiyatının önemli dev yazarları arasında yer alan Tolstoy'un hayat dersleri kendisini okuyanların malumu.

    Özellikle İnsan Ne İle Yaşar kitabıyla insanın var olma mücadelesi ve insnaın nasıl mutlu olacağı yönünde tezler sunan Tolstoy'a göre; olgunlaşmanın da belirtileri var.

    Bir insanın olgunlaşması aslında kendi elinde olduğunu vurgulayan Rus yazar, bununla ilgili bazı saptamalarda bulunuyor.

    Tolstoy a göre insanın olgunlaşmasının belirtileri #1

    İşte Tolstoy'a göre olgunlaşmanın belirtileri...

    5 BELİRTİ

    "Cahil insanlarla tartışmaktan kaçınmak."

    "Başa gelen talihsizliği çabuk kabullenmek."

    "Kişiler ve olaylar hakkında daha az konuşmak."

    "Sorunlara üzülmek yerine çözüme odaklanmak."

    "Başkalarının hatalarını daha az yargılamak.."


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    Cristiano Ronaldo, canlı yayında duş aldı
    Dünyadan futbol

    Cristiano Ronaldo, canlı yayında duş aldı

    Yaşar Kemal'in ölüm yıl dönümünde İnce Memed romanını öneriyoruz
    Kitap

    Yaşar Kemal'in ölüm yıl dönümünde İnce Memed romanını öneriyoruz

    Görüş Bildir