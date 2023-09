Toplumlardaki çürümüşlüğü Kur'an rehberliğinde anlatan bir okuma: Çukur Yazar ve akademisyen Bayraktar Bayraklı'nın yazdığı Çukur kitabı, topluma ve insanlara bir sesleniş görevi üstleniyor. Kutsal kitap olan Kur'an'dan yola çıkılarak ve ayetlerle zenginleşen bu eserde bambaşka bir okuma imkanına kavuşacaksınız.

ensonhaber.com

Çevresine göre aşağıda olan yerleri ifade etmek için kullandığımız bir sözcük olan çukuru kişilik bakımından aşağılara düşmüş kişileri ya da toplulukları anlatırken de kullanırız. Hatta bu kavram gündelik yaşamın içinde pek çok farklı biçimde karşımıza çıkar.

Çünkü insanlar kendi iç dünyalarında çukur açtıkları gibi başkalarının gönlünde de sosyal hayatta da çukur açarlar. Üstelik bu çukurlar fiziksel anlamda açılanlara göre çok daha acı vericidir ve sağaltılması da daha zor olur.

Günümüzde insanlığın önünde çok geniş ve derin çukurlar vardır. Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı yeni kitabında toplumların giderek çürümesine neden olan bu çukurları Kuran’ın rehberliğinde tek tek ele alıyor ve bizleri buralara düşmememiz için uyarıyor.

İnsanın ve dünyanın geldiği nokta

Kuran ayetlerinden çıkarılan özgün bir mesaj ileten bu kitabı okuduktan sonra dünyaya ve insanın geldiği noktaya artık aynı gözlerle bakamayacaksınız.

Sayfa: 374

Layık olunan yerde olmak

Her iyi söz ve her iyi amel insanlığı, toplumları ve ferdi yüceltirken, medeniyetler kurarken, hayatı cennete çevirirken, ahirette de cennete götürürken; her kötü söz, her yanlış davranış/amel insanlığın, toplumların ve ferdin hayatında çukurlar açmaktadır. Çünkü söz ve davranışlar kaybolmuyor, layık olduğu yere mutlaka ulaşıyor.

Kuran’da “Çukur” kavramı

“Suçların, günahların ve kötülüklerin toplumda açtığı çukurlar çok zor kapanır, çoğu zaman toplumlar o çukurlara düşüp helak olurlar.”

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com