Tüm dünyada satış rekorları kıran, Grinin Elli Tonu yeni kitapla devam ediyor

Tüm dünyada satış rekorları kıran, Grinin Elli Tonu yeni kitapla devam ediyor

E.L. James’in popüler romanı Grinin Elli Tonu Özgür adlı yeni kitabıyla devam ediyor

Yayınlandığı günden bu yana tüm dünyada milyonlarca okura ulaşan, aşk, romantizm ve cinselliğe edebiyatta yeni bir soluk katan E.L James’in ünlü romanlarına bir yenisi eklendi. Bu kez hikayeye, Christian Grey’in gözünden bakıyoruz…

Özgürlüğün Elli Tonu’nun şehvetini, romantizmini ve dramını Christian Grey’in derin düşünceleri, duyguları ve hayalleriyle yeniden yaşayın.

E.L James, dünya çapında milyonlarca okuru büyüleyen aşk hikâyesine, Elli Ton’un dünyasını yeniden ziyaret ederek daha derin ve daha karanlık bir bakış açısı getiriyor.

"Düğüne davetlisiniz..."

Christian Grey’in Anastasia Steele ile evleneceği on yılın düğününe davetlisiniz. Ama Christian gerçekten koca olmak için doğru kişi mi?

Babasının bu konuda şüpheleri varken erkek kardeşi bekârlığa veda partisi düzenlemek istiyor ve nişanlısı Ana ise itaat yemini etmek istemiyor…

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Evlilik ve zorluklar

Ve evlilik birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Aşkları her zamankinden daha güçlü ve daha derin, ancak Ana’nın meydan okuyan ruhu, Christian’ın en karanlık korkularını uyandırmaya ve kontrol ihtiyacını test etmeye devam ediyor.

Geçmişte yaşanmış rekabetler ve kırgınlıklar ikisini de tehlikeye atarken, yanlış bir karar onları ayrılma noktasına getiriyor.

E. L. James

Çocukluğa ait kabuslar

Christian, çocukluğuna ait kâbusların ve gençlik acılarının üstesinden gelerek kendini kurtarabilecek mi?

Ve kökleri hakkındaki gerçeği keşfettikten sonra affetmeyi öğrenip Ana’nın koşulsuz sevgisini kucaklayabilecek mi?

Christian nihayet özgür kalabilecek mi?