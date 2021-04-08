Türk şiirinin güzel kadın şairi Didem Madak 51 yaşında

Türk edebiyatında derin izler bırakan yazar-şair Didem Madak'ın bugün 51'inci yaş günü. Şairi sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Hayata adım attığı andan itibaren zorlu süreçlerdn egeçen şair-yazar Didem Madak'ın bugün 51'inci yaş günü.

Kutlu olsun...

8 Nisan 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Madak'ın anne ve babası öğretmen olduğu için genelde Amasya ve Burdur'da yaşadı. 1983 yılında annesini kaybetmesi kendisinin hayatından onarılmaz yaralar açtı.

Bu kayıp Madak'ın şiire, edebiyata yönelmesine de neden oldu. Babasının annesinin ölümünden sonra evlenmesi baba kız arasını açtı ve Didem Madak gittikçe babasından uzaklaşmaya başladı.

OKULU BIRAKTI

Didem Madak üniversite sınavına girdiği ilk yılda kazanarak Ege Üniversitesi Biyoloji bölümünü kazandı. Maddi sorunlar yüzünden zor günler geçirince okulu bırakmak zorunda kaldı ve çalışmaya başladı.

ERKEN YAPILAN EVLİLİK

Bu sürede tekrara sınavlara hazırlanan Madak, aynı üniversitenin hukuk bölümünü kazandı. Birinci sınıfa kadar devam eden Madak, babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle okulunu dondurdu.

Okulu bırakan Madak, henüz 16 yaşındayken ilk evliliğini yaparak babasını ve evi terk etti. Madak yaklaşık 4 sene evli kaldı ve sonrasında boşandı.

KARDEŞİM BİRİCİĞİM...

Kardeşim, biriciğim Bazı yaralar yararlıdır buna inan,

Bazı yaraların ortasından küçücük bir el,

Sanki geçmişine çiçek uzatır,

Bazı yaralardan sızan kanla,

Tüm geleceğin yıkanır.

Ah'lar Ağacı kitabından

ZOR GÜNLER...

Boşandıktan sonra maddi ve manevi sorunlar yeniden baş göstermeye başladı. Bu sefer tek başına hayata tutunmaya çalıştı. Ne anne, ne baba ne de eş... Bir apartmanın bodrum katına yerleşti ve ilk şiirlerini de burada yazmaya başladı.

İKİNCİ EVLİLİK

Ölene kadar istanbul'da yaşayan Didem Madak ikinci evliliğini de Timur Çelik ile yaptı. İstanbul Eczacılar Odası'nın avutkatlığının yanı sıra şiir çalışmalarına da devam etti.

YÜREĞİ MAVİ KADIN

Sen yüreği mavi kadın tanıdın mi hiç?

Şiire düşmüş,

Şiirden düşmüş kadın Konuşur,şiir;

Güler,roman olur

Dört mevsim bahar Papatya,sümbül,gül,gülizar olur

Gözlerinde hayatı utandıran Sözlerinde

Hayata tutunduran kadın bir renk değildir, mavi huydur onda..

VE İLK KİTAP...

İkinci evliliğinden bir kızı dünyaya gelen Didem Madak, doğumdan sonra bir süre şiir yazmayı bıraktı ve edebiyattan uzaklaştı.

2000 yılında ilk kitabı Grapon yayınlandı. Daha sonra 2002'de Ah'lar Ağacı ve 2007'de ise Pulbiber Mahallesi kitapları izledi.

HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

Kolon kanserine 2010 yılında yakalanan Madak, uzun bir tedavi sürecine girdi ve bir sene hastalıkla mücaedele etti. Bu mücadelede yenik düşen şair, 2011'de aramızdan ayrıldı.

Geriye yüreğimize dokunan dizelerii ve sözleri kaldı.

İyi ki doğdun Didem Madak...

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com