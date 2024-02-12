Türk siyasi hayatındaki fikir oluşumlarını mercek altına alan, başucu özellikte iki ciltlik kitap Akademisyen yazar İlhan Bilici'nin editörlüğünü yaptığı, 26 akademisyenin yazılarıyla katkı verdiği Türk Siyasal Hayatında ve Siyasi Fikir Temsilleri altı başlığını taşıyan iki kaynak kitapla Türk siyasi hayatındaki fikri tartışmaları yakından tanıyacaksınız.

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Türk siyasi hayatı Tanzimat ile başlayan ve daha sonraki süreçleri kapsayan önemli olaylarla örülüdür. Özellikle yakın siyasi hayattaki fikri tartışmaları merak eden okurlara iki ciltten oluşan kitapları öneriyoruz. Bu kitaplarla yeni bakış açıları kazanmakla kalmayacak; yeni bilgiler ışığında bugünü göreceksiniz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Bilici’nin derlediği, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 26 akademisyen/araştırmacının katkı sunduğu ve Tezkire Yayınları’nın çıkardığı kitaplarda birçok önemli konu başlıkları yer alıyor.

Kitapta başlıca yer alan o konular;

Bu kitaplarda, Kemalizm, Türk Ocakları, Halkevleri, Milli Türk Talebe Birliği, Kadro Hareketi, Hareket (Okulu), Hür Fikirler Dergisi, Forum Dergisi, Serdengeçti Dergisi, Diriliş Akımı, Türkiye İşçi Partisi, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Yön Hareketi, Barış Dünyası Mecmuası, Yeniden Millî Mücadele Hareketi, Millî Görüş Hareketi, Milli Demokratik Devrim Hareketi, Ülkücü Hareket, Akıncılar Hareketi, Aydınlar Ocağı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Liberal Düşünce Topluluğu ve Kürt Hareketi gibi güncel ve her zaman tartışmaların odağında olan konular yer almaktadır.

Türk siyasi hayatında fikir akımları

Türk siyasal hayatında fikir akımları, Osmanlı-Türk modernleşmesiyle birlikte temelleri atılan, İmparatorluğun son yüzyılında devleti ayakta tutma saikiyle biçimlenen, dönemin münevverlerince oluşturulmuş reçeteler olarak tanımlanabilir.

Bu fikir akımlarının vücuda gelmesinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında yaşanan dağılma süreci ve travmaların sona erdirilmesi ile Avrupa’nın, altyapıda kapitalizm, üst yapıda da aydınlanma düşüncesine dayalı üstünlüğüne karşı siyasi, ekonomik ve sosyal alanda yaşanan geri kalmışlığa çözüm bulma arayışlarının etkili olduğu görülmektedir.

İktidar ve muhalefet ilişkileri

Osmanlı’nın son döneminde başlayan bu entelektüel çabalar, modern devletin -Cumhuriyet rejimi ve ulus-devlet yapılanmasının kurulmasıyla birlikte devam etmiş, siyasal tartışmalar ve sorunlar böylece eski rejimden yeni sisteme tevarüs etmiştir. Bahse konu olan ve geçmişten günümüze süreklilik paradigması çerçevesinde sirayet eden tartışmaların başında iktidar-muhalefet ilişkileri gelmektedir.

Modern devletin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte iktidar-muhalefet ilişkilerine ilişkin yapılan değerlendirmelerde çoğu zaman ideolojik boyut ön plana çıkmakta, ötekileştirici ve ayrımcı üslup kendisini hissettirmektedir.

Siyasal ve toplumsal yaşamda kutuplaşmaya yol açan ve güncel siyasete etki eden bu tarihsel mirasın içeriğini anlamlandırmanın yegâne yöntemlerinden biri bunu oluşturan tarihsel ve toplumsal koşulların analiz edilmesinden geçmektedir.

Bu çerçevede süreli yayınların dergi, mecmua ve gazete kendileri ya da süreli yayınlar etrafında kümelenmiş aydınların siyasal tezlerinin incelenmesi bir başlangıç noktası oluşturabilir.

Yazar ve akademisyen İlhan Bilici

Kitap neyi amaçlıyor

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak iki cilt halinde hazırlanan Türk Siyasal Hayatında Siyasi Fikir Temsilleri I-II isimli eserde yukarıda mevzubahis olan kaygının giderilmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede Modern Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren günümüze kadar geçen süreçte hakim olan siyasal ve toplumsal fikir hareketi temsillerinin siyasi tezleri doğrultusunda bir portre sunulmaktadır.

Başka bir deyişle, bu kitap serisi düşünce dünyamızda derin izler bırakan ve etkileri hala devam edip gündemde kalmayı başaran siyasi fikir hareketleri ve temsillerinin ortaya çıkış süreçleri, kurucu kadroları, siyasi tezleri ve siyasal tartışmalara etkileri karşılaştırmalı ve sistematik bir şekilde ortaya konulmuştur.

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