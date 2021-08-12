Türkiye ve dünyada bilim üzerine denemeler: Bilim Bizi Kandırıyor mu

Türkiye ve dünyada bilim üzerine denemeler: Bilim Bizi Kandırıyor mu

Prof. Dr. Mustafa Çetiner'in yeni kitabı Bilim Bizi Kandırıyor mu? kitabı, kitap raflarındaki yerini aldı. Kitapta bilim üzerine sıra dışı denemeler ve bilgiler yer alıyor.

Bilgiye en hızlı ve kolay şekilde ulaşabildiğimizi iddia ettiğimiz bir çağda bilimsel düşünmenin ve gerçeğin neresindeyiz?

Ülkemizde bilim okuryazarlığının yüksek düzeyde olmadığı bilinen bir gerçek, peki böyle bir ortamda bilimdışılığı övmek nelere sebep oluyor?

Prof. Dr. Mustafa Çetiner'in yazdığı Bilim Bizi Kandırıyor mu, Destek Yayınları’ndan çıktı.

Her geçen gün daha fazla şahit olduğumuz bir sahne var: Bilim insanı olmamasına rağmen bilimsel konularda ahkâm kesen birtakım insanlar ve ne yazık ki onların sözlerine inanarak bilime güveni sarsılan bir halk! Peki, tam da bu noktada bilime olan inancı artırabilmek için ne yapacağız?

BİLİM BİZİ KANDIRIYOR MU?

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, yeni kitabı Bilim Bizi Kandırıyor mu? ile yalnızca neden bilimsel düşünceden uzaklaşmamamız gerektiğini anlatmıyor, aynı zamanda okurlarına bilimin yapılış biçiminde günümüz üretim ilişkilerinin ve medyanın rolünü tartışıyor, bilimin doğasında olan nesnellik sorununun özünü aktarıyor ve nihayetinde okurlarını bilimden başka çıkar yol olmadığına ikna ediyor.

BİLİME DUYULAN İHTİYAÇ

İnsanoğlu var olduğu günden beri bilim ve tıbba ihtiyaç duymuştur, salgınlar, ölümcül hastalıklar avcı insandan bugüne insanlığın gelişimini ve tarihini etkilemiştir. Modern dünyada pek çok şey gibi bilim de post-truth çağından payını almış, hem safsata vehurafelerin oyuncağı olmuş hem de güç odaklarının bir aracı haline gelmiştir.

KAYNAK KİTAP

Dünya kapitalizminin manipülasyonları ve bilimi dışlayanların arasında bugün bilim nerededir? Elinizdeki bu kitap, irrasyonalizme ve güdümlü bilim çağına bir tepkidir.Uzun yıllar bilimsel konularda makaleler yazan ve programlar yapan Prof. Dr. Mustafa Çetiner, bu kitapta okurlarına bilimselliğin ve bilimdışılığın ayrımını anlatıyor.

Mustafa Çetiner

BİLİMDEN BAŞKA ÇIKAR YOL YOK

Nesnel ve kuşkucu yaklaşımıyla bilimin yapılış biçimindeki günümüz üretim ilişkilerini, medyanın rolünü tartışırken, bilimin doğasında olan ve asla tam olarak ortadan kaldırılamayan nesnellik sorununun özüne iniyor ve bilim toplumu olmak için bilimden başka çıkar bir yolun olmadığının altını çiziyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com