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    Türkiye'de kütüphane sayısı son bir yılda 34 bin 555 oldu

    Türkiye genelinde 2021 yılında 1 Milli Kütüphane, 1 252 halk kütüphanesi, 612 üniversite kütüphanesi ve 32 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi mevcut.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 12:06
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    Türkiye'de kütüphane sayısı son bir yılda 34 bin 555 oldu

    Kitap sayıları bir önceki yıla göre incelendiğinde; Milli Kütüphanede %4,7 artarak 1 milyon 545 bin 352, üniversite kütüphanelerinde %8,7 artarak 20 milyon 174 bin 856, halk kütüphanelerinde %5,8 artarak 22 milyon 359 bin 38, örgün ve yaygın eğitim kurumları kütüphanelerinde %0,4 azalarak 34 milyon 325 bin 612 oldu.

    Milli Kütüphanedeki kayıtlı üye sayısı %8,1 arttı

    Milli Kütüphanedeki kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre %8,1 artarak 136 bin 120 oldu. Milli Kütüphanedeki kitap dışı materyal sayısı bir önceki yıla göre %3,5 artarak 195 bin 568 olurken Milli Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre %11,1 azalarak 179 bin 726 oldu.

    Türkiye de kütüphane sayısı son bir yılda 34 bin 555 oldu #1

    Üniversite kütüphaneleri sayısı 612 oldu

    Türkiye'de 464'ü devlet ve 148'i vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 612 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı bir önceki yıla göre %3,9 azalarak 93 milyon 559 bin 479 oldu. Üniversiteye kayıtlı üye sayısı %2,3 artarak 3 milyon 641 bin 661 olurken kitap dışı materyal sayısı %3,9 artarak 1 milyon 347 bin 218 oldu.

    Türkiye de kütüphane sayısı son bir yılda 34 bin 555 oldu #2

    Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı %21,0 arttı

    Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre %21,0 artarak 15 milyon 683 bin 134 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre %10,4 artarak 4 milyon 898 bin 744 olurken ödünç verilen materyal sayısı %23,9 artarak 7 milyon 478 bin 340 oldu.


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