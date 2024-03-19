Üç şahane eserle yeni okuma deneyimi Fazilet Özer ve Şeymanur Özer'in ortak kaleme aldıkları Gelin Kaynana Devrimi, Rıchard Swan'ın yazdığı Kralların Adaleti ve kolektif biçimde yazılan Lanetli kitap, yeni okumalar yapmak isteyen okurlara öneriyoruz.

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Yeni haftaya harika kitaplar okuyarak geçirmek ister misiniz? Cevabınız evet ise size sunacağımız üç yeni kitabı okumanızı öneriyoruz.

Meraklıları için hazırladığımız üç kitabı yakından tanıyalım...

Gelin Kaynana Devrimi

Sayfa: 192

Gelin ve kayınvalide mücadelesi

Gelin-kayınvalide mücadelesi özellikle toplumumuzda öteden beri süregelmiştir. Ataerkil yapıdaki toplumda kadına verilen konumun paylaşılamamasından kaynaklanır. Güç ilişkisidir aslında.

Aile içi bu güç ilişkisi yıpratır, yorar ve hatta o bazen aileyi dağıtır. Fazilet Özer ve Şeymanur Özer bu alışagelmiş ilişkiyi değiştiriyor, değiştirmekle kalmayıp ailelere danışmanlık veriyorlar. Dünyada bir ilk olan bu gelin-kayınvalide danışmanlığını oturduğunuz yerden almaya hazır mısınız?

Birbirinin yerini doldurmaları mümkün olmayan bu iki kadının arasındaki rekabeti, onlardan başka hangi akıl fikir sahibi çözebilir?

İki güçlü kadın arasındaki mücadelede, egoların ve kıskançlıkların varlığı kaçınılmaz değil mi? Elinizde tuttuğunuz kitap, bir zamanlar sorun olarak görülen her şeyin, çözüme götüren kanatlara nasıl dönüştüğünü anlatıyor. İyi bakın...

Kralların Adaleti

Sayfa: 536

İmparatorun yargıçlarından biri olan Sör Konrad Vonvalt'ın ahlaki ve etik çöküşünü anlatıldığı Kralların Adaleti, okura trajediden daha fazlasını vadediyor. İlhamını İmparatorluk Roma'sından ve Haçlı Seferlerinin fanatizminden ödünç alan fantastik roman, çamurla kaplı ve kanla ıslanmış bir dünyanın oldukça başarılı bir tasviri.

Bilim kurgu ve fantezinin en çok satan yazarından

Yazarının gerçek bir avukat olduğu adalet temelli bu fantastik roman, büyük, güçlü ve saygıdeğer kurumları tarafından bir arada tutulan imparatorluk fikrininin, yine bu kurumlar temellerinden çatladığında nasıl zayıfladığını gözler önüne sererken aynı zamanda da karmaşık bir ahlaki çerçeve içinde neyin doğru neyin yanlış olduğu sorularını kendi adalet anlayışınızın çok daha üzerinde değerlendirmenize imkan tanıyor.

Lanetli

Sayfa: 352

Lanetli; Neil Gaiman, Karen Joy Fowler, Christina Henry, MR Carey ve Charlie Jane Anders gibi on iki çağdaş yazarın öyküleriyle yer aldığı kurgu, fantezi, bilimkurgu, tarihi kurgu türlerinde karanlık öykülerinden oluşan bir antolojidir.

Kısa öykülerden senaryo yazarlığına ve çizgi romanlara kadar geniş bir yelpazede çalışan yazarlar, yeteneklerini lanet kavramına dayalı öyküler yazmak için kullandılar. Lanetlenmek ne demektir, bir lanet yaratmak için gerekenler, insan bir lanetle nasıl yaşar ve bir dilek nasıl bu kadar kolay bir şekilde lanete dönüşebilir…

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com