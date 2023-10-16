Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı 28 Ekim'de kapılarını açıyor Her yıl düzenlenen ve bu yıl "Yaşasın Cumhuriyet" temasıyla kitapseverlere kapılarını açacak olan İstanbul Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı 28 Ekim'de başlıyor. Fuar, 5 Kasım'da sona erecek.

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Kitap fuarları, gerek yazarların imza günleri gerek fuarlara özel kitap kampanyaları ve gerek kültür sanat etkinlikleri ile gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

Farklı illerde yapılmaya başlanan kitap fuarları, yazar ve okur buluşmalarına devam ediyor. İki yıldır yapılamayan TÜYAP Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Fuarı hasretle bekleyen kitapseverler ise oldukça heyecanlı.

28 Ekim'de başlıyor

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 28 Ekim’de 40. kez kitapseverlerle buluşacak. Yüzlerce yayınevinin ve binlerce yazarın okurlarla buluştuğu, 1987 yılında Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ilk onur yazarı seçilerek başlanan ve her yıl değerli edebiyat insanlarının onurlandırdığı fuarın bu yılki onur yazarı TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu tarafından, Türkiye'de iletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden, yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci gibi birçok ünvana sahip Prof. Dr. Nermin Abadan Unat olarak belirlendi.

Fuarın teması Yaşasın Cumhuriyet olacak

Fuarın ana teması ise Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla Yaşasın Cumhuriyet olarak belirlendi. Temaya ilişkin olarak, 100. yıl etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyetin Yüzyılı Edebiyatı konu başlığı altında, yüzyılın şiiri, öyküsü, çocuk ve gençlik edebiyatı, romanı, denemesi eleştirisi ve yayıncılığı ile ilgili de ilgi çekici söyleşiler gerçekleşecek, birbirinden değerli yazarlar okurlarla bir araya gelerek, fikirlerini paylaşacaklar.

Uluslararası Yayıncılar Birliği – IPA Başkanı Karine Pansa da açılış törenine katılacak ve ardından da Yayıncılıkta Gelişmeler konulu bir söyleşide konuşmacı olarak yer alacak.

Kültürel etkinlikler düzenlenecek

Yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayacak olan İstanbul Kitap Fuarı, 10 salon ve toplam 40 bin metrekarelik alanda kurulacak. Fuara yurt içi ve yurt dışından 998 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak, 400’den fazla kültür etkinliği ve 2000’den fazla yazar imza günü düzenleyecek. Fuara 500 binin üzerinde ziyaretçinin yoğun ilgisi bekleniyor.

Yurt dışından yayınevleri katılacak

Fuar kapsamında, 28-31 Ekim tarihleri arasında açık olacak uluslararası salonda bu sene yurt dışından Kuzey Makedonya, Almanya, Çin, Romanya ve İran’dan yayınevleri yer alacaklar. Bu yayınevleri uluslararası salonda yer alacak olan söyleşi alanında düzenleyecekleri söyleşiler ile ilgili ülkelerdeki yayıncılık pazarının durumu hakkında bilgiler paylaşacaklar.

5 Kasım'da sona erecek

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 5 Kasım Pazar akşamı 19.00’da sona erecek