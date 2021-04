Usta şair Hilmi Yavuz 85 yaşında

Türk şiirinin usta şairi Hilmi Yavuz'un bugün 85'inci doğum yılı. Edebiyat ve şiir adına nice yaşlar diliyoruz...

1950 Kuşağı’nın önemli ve etkin adlarından Hilmi Yavuz’un bugün doğum günü.

Hilmi Yavuz, 85 yaşında.

Kutlu olsun...

Türk şiirinin yaşayan ustalarından olan ve yaşadığı dönemin önde gelen isimlerinden olan şair Hilmi Yavuz, 14 Nisan 1936'da İstanbul'da hayata merhaba dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi'ni yarıda bırakan Yavuz, uzun yıllar gazetecilik yaptı, farklı medya kuruluşlarında görev aldı.

İKİNCİ YENİ ETKİSİNDE KALDI

İlk şiirleri Kabataş Erkek Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Behçet Necatigil yönetiminde çıkan Dönüm dergisinde yayınlandı. Bu dönemde daha çok İkinci Yeni akımının etkisinde imgeci şiirler yazdı.

KENDİNE ÖZGÜ ŞİİRLER YAZDI

Sonraki yıllarda gelenekçilikle çağdaş bir bakışı kaynaştıran, biçim ve özün dengelendiği bir düzey sergiledi. İslam mistisizmi, özellikle de tasavvuftan yararlanarak kendine özgü bir sözcük dağarcığı geliştirdi.

ŞAİRİ AZAM...

Hilmi Yavuz'a kültür abidesi Talat Halman tarafından "şairi azam" sıfatı verildi.

ŞİİRLERİ

Bakış Kuşu(Yeditepe, 1969) Bedreddin Üzerine Şiirler (Cem, 1975) Doğu Şiirleri (Cem, 1977) Yaz Şiirleri (Cem, 1981) Gizemli Şiirler (Cem, 1984) Zaman Şiirleri (Şiir Atı, 1987) Çeviri Şiirler (Cem, 1987) Söylen Şiirleri (Arba, 1989) Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize - Toplu Şiirler (Can, 1989) Ayna Şiirleri (Anadolu Sanat, 1992) Gülün Ustası Yoktur - Toplu Şiirler 1(Can, 1993) Erguvan Şiirler - Toplu Şiirler 2 (Can, 1993) Çöl Şiirleri (Varlık, 1996) Akşam Şiirleri (Varlık, 1998) Yolculuk şiirleri (Can, 2001) Hurufi şiirler (YKY, 2004) Büyü'sün Yaz - Toplu Şiirler (YKY, 2006) Kayboluş Şiirleri(YKY, 2007) Yara Şiirleri (YKY, 2012) Lanet Şiirleri (YKY, 2017)

DENEMELER - DÜŞÜNCE

Felsefe ve Ulusal Kültür (Çağdaş, 1975) Roman Kavramı ve Türk Romanı (Bilgi, 1977) Kültür Üzerine (Bağlam, 1987) Yazın Üzerine (Bağlam, 1987) Felsefe Üzerine (Bağlam, 1987) Denemeler Karşı Denemeler (Bağlam, 1988) Dil'in dili (Arma, 1991) İstanbul Yazıları (Anadolu Sanat, 1991) İstanbul'u dinliyorum (Anadolu Sanat, 1992) Okuma Notları (Simavi, 1993) Ah, Kadınlar (Parantez, 1996) Osmanlılık, Kültür, Kimlik (Boyut, 1996) Denemeler (Boyut, 1996) Yazın, Dil, Sanat (Boyut, 1996) Felsefe Yazıları (Boyut, 1997) Kendime, İstanbul'a, Kadınlara Dair (Boyut, 1997) Modernleşme,Oryantalizm, İslam (Boyut, 1998) İslam ve Sivil Toplum Üzerine Yazılar (Boyut, 1999) İnsanlar,Mekanlar,Yolculuklar (Boyut, 1999) Özel Hayat'tan Küreselleşmeye (Boyut, 2001) Türk Müslümanlığı ve İslam Üzerine (Feza, 2001) Budalalığın Keşfi (Can, 2002) Kara Güneş (Can, 2003) Sözün Gücü (Dünya, 2003) Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar (YKY, 2005) Yüzler ve İzler (Aşina Kitaplar, 2006) Biz Bu Dünyadan Değil Miydik? (Dünya, 2006) Batı Uygarlık Tarihine Teorik Bir Giriş (Aşina Kitaplar, 2008, Burcu Pelvanoğlu ile beraber) İslam'ın Zihin Tarihi (Timaş, 2009) Türkiye'nin Zihin Tarihi (Timaş, 2009) Alafrangalığın Tarihi (Timaş, 2009) Okuma Biçimleri (Timaş, 2010) Belleğin Kuytularından (Timaş, 2010) Avrupa'nın Zihin Tarihi (Timaş, 2012) Hüzün ve Ben (Timaş, 2013) Bu Gece En Hüzünlü Şiirleri Yazabilirim (Meserret, 2014) Edebiyat Okumaları (Timaş, 2015) Lirik Defterler (YKY, 2017) Behçet Hoca (Everest, 2019)

ANI- GÜNCE

Geçmiş Yaz Defterleri (Can, 1998) Ceviz Sandıktaki Anılar(Can, 2001) Bulanık Defterler (YKY, 2005)

SÖYLEŞİ

Şiir Henüz (Est Non Kaknüs, 1999) Doğu'ya ve Batı'ya yolculuk (Ufuk, 2003) Şairin Zihin Tarihi (Granada, 2012) Yaz Sohbetleri (Timaş, 2016)

BİYOGRAFİ

Şiirim Gibi Yaşadım (Dünya, 2006)

