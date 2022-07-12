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    Uzmanlar uyarıyor: Yaz aylarında çocukların zeka seviyesi yazarak gelişsin

    Uzmanlarca yapılan bilimsel araştırmalar çocukluk çağında yazı becerileri geliştirilen çocukların IQ değerlerinin de yükseldiğine işaret ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2022 - 10:14
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    Uzmanlar uyarıyor: Yaz aylarında çocukların zeka seviyesi yazarak gelişsin

    Araştırmalar; mektupları, notları, makaleleri, şiirleri ya da günlüğümüze yazdığımız metinleri elle yazmanın da beyin faaliyetlerin iyi gelen tarafları olduğunu gösteriyor.

    Bugünün dijital gerçeklikleri olan klavyeyle yazı yazmak, ekran başında vakit geçirmek ve internette gezinmek, çocukların ve gençlerin günlük hayatlarında fazlasıyla geniş bir yer kaplıyor.

    Oysa ki yazı yazmak daha fazla motor becerisi ve beynin etrafındaki “okuma devresi” denilen halkalar topluluğunu kullanmayı gerektiriyor. Böylece beyinde, klavye kullanmaya oranla çok daha fazla kısmın etkinleşmesini sağlıyor.

    Hesaplama yaparken ve sanatsal düşünürken beyninn farklı taraflarını kullanırken yazı yazmak, özellikle de bitişik el yazısı kullanmak, özündeki sanatsallığı sayesinde beynin iki tarafını da uyarıyor.

    Uzmanlar uyarıyor: Yaz aylarında çocukların zeka seviyesi yazarak gelişsin #1

    5 adımda yazı yazmanın faydaları

    Beş ana adımda çocukların yazı yazmasının getireceği olumlu sonuçlar...

    İyi yazmak, çok okumaktan geçer

    İyi yazmanın ön koşullarından biri çok okumaktır. Çocukların yerli ve yabancı yazarlardan, nitelikli eserler okumasını sağlayın. Birlikte kütüphane ziyareti yapın ve yaz döneminde her hafta ödünç kitap almasını sağlayın.

    El yazısı becerisi

    Uzaktaki aile büyüklerine bayram kartı, mektup yazmaları için onları yüreklendirin. Bu çalışmalar sadece ifade becerilerini değil, el yazılarını da güzelleştirecektir.

    Uzmanlar uyarıyor: Yaz aylarında çocukların zeka seviyesi yazarak gelişsin #2

    Oyunlara teşvik edin

    Akranları ile oyun oynarken kendi oyunlarını yazıp sahnelemeleri için onları destekleyin. Oyun yazma becerisi sayesinde çocuklar küçük yaştan itibaren hayal güçlerini daha iyi kullanabilir, gerçekle hayal ürününü daha rahat ayırmayı öğrenebilirler.

    Edebiyat yarışmalarına katılın

    Yaşlarına uygun öykü, şiir, edebiyat yarışmalarına katılmaları için öğretmenleri ile işbirliği yapın. Pek çok ünlü şair ve yazar çocukluk yaşlarından itibaren edebiyatla bu yöntemle tanışmışlardır.

    Uzmanlar uyarıyor: Yaz aylarında çocukların zeka seviyesi yazarak gelişsin #3

    Günlük tutmanın önemi

    Türkçe veya yabancı dilde günlük tutmaları için onları destekleyin. Kendi dilinde günlük tutmak ifadeyi ve gözlem gücünü geliştirirken, farklı bir dilde yazı yazmak kelime hazinesini zenginleştirir ve dilbilgisi kurallarının daha kolay öğrenilmesini sağlar.

     


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