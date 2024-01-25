Var olmak kavramı ve bir yüzleşme kitabı: Bulanık Adam N. Ahmet Erözenci’nin yeni romanı Bulanık Adam, insana dair bir okuma sunuyor. Erözenci’nin var olmak kavramını merkezine aldığı roman, okuru kendisiyle yüzleşmeye davet ediyor.

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Bulanık Adam, seksenine yaklaşmış bir adam ve tek dostu olan köpeği üzerinden, körleşmiş gözleriyle gördüğünü sandığı alemle ruhunun yerine getiremediği talepleri arasında kalanların, ruhunun uzaklaştığını fark etmeyenlerin arafta bir yaşam sürmeye mahkûm olduğunu anlatıyor.

Kitapları farklı yayınevleri tarafından basılan N. Ahmet Erözenci’nin yeni romanı Bulanık Adam, Mükemmel Katilin Peşinde, Tutku ve Aşkın Kut­sal Kitabı ve Plasebo-Bir Yalancı Mutluluk Romanı ile kanser hastalığında iletişimin öne­mini anlatan Bir Türk Filmi Olarak Kanser’in ardından Ayrıntı Yayınları çatısı altında yayınlanan beşinci kitabı.

Var olmak meselesi

Bulanık Adam’da var olmak meselesine odaklanan N. Ahmet Erözenci, "Duygularımız hissettiklerimiz mi, bize hissettirilenler mi? Zaman ne denli bizim kontrolümüzde?

Ruhun bize hayal ettirdiği yaşam mı gerçek, sürdürdüğümüz yaşam mı? Sevgi içten hissedilen bir duygu mu, daha iyisini bulamadığımız için kimi durumlarda kullandığımız bir kelime mi? Yaşanmamışa özlem duyulabilir mi? gibi sorulara yanıt arıyor.

Yazar Ahmet Ersözenci

Kitaba dair...

Seksen yaşına merdiven dayamış, tek arkadaşım dediği köpeği Mojo’yla birlikte yaşayan A, uykusuz kaldığı bir gecede tüm yaşamını yeniden yaşıyor.

Zamanı geri sararak, artık yanında olmayanlara okumayacakları, göndermeyeceği mektuplar yazarak…

Mektuplardaki kelimelerden doğan öyküde kendini anlattığını, Mojo’nun yaşam sevincinin, sevgisinin, anın farkında olmak olduğunu algılamadan…

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