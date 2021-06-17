Euro
10.3378
-0.04%
Dolar
8.6476
0.37%
Altın
495.3
-1.34%
Borsa
1.424
-0.54%
Bitcoin
335.832
0.62%
EXEN Coin
33.34
15.84%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C
    Yaz tatilinde herkesin bir 'Akıl Fikir Kitabı' olmalı

    Yaz tatilinde herkesin bir "Akıl Fikir Kitabı" olmalı

    Aygül Bahar Yılmaz'ın yazıp Güneş Bloedorn'un resimlediği Akıl Fikir Kitabım, çocukların yaratıcılığını geliştirip onları sürekli yeni şeyler üretmeye teşvik eden, etkileşimli bir başvuru kaynağı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 15:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    er sayfası ayrı bir keşif ve farklı bir deneyim sunan bu etkinlik kitabı, merak duygusunu tetikleyici yönergeleriyle 8 yaş ve üzeri okurlarının hayal güçlerini zenginleştiriyor, bakış açılarını çeşitlendiriyor.

    Özgün içeriğiyle fark yaratan Akıl Fikir Kitabım, bilimden sanata, tarihten teknolojiye onlarca farklı konu üzerine düşünmeye, araştırmaya, tasarlamaya, yazmaya, çizmeye ve hatta karalamaya davet ediyor.

    AKIL FİKİR KİTABIM

    Çocukların, onları yaz tatili boyunca dünyanın dört bir yanına götürecek, hatta Mars'a ışınlanmalarını sağlayacak deli dolu hayalleri var. Tabii bir de onlara rehberlik edecek yeni dostları: Akıl Fikir Kitabım!

    Yaz tatilinde herkesin bir 'Akıl Fikir Kitabı' olmalı #1

    YARATICI DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ

    Yaratıcı düşünme etkinlikleriyle dolup taşan Akıl Fikir Kitabım, müzik aleti icat etmekten uzayda araştırma gezisi yapmaya uzanan seçkisiyle çocukların ilgi alanlarına seslenen zengin bir içerik sunuyor.

    Yaz tatilinde herkesin bir 'Akıl Fikir Kitabı' olmalı #2

    HAYAL GÜCÜNÜN SINIRI

    Evde, parkta, plajda, otobüste kısacası her yerde ve her çantada yer edinecek bu eğlenceli kitap, hayal gücünün sınırlarını zorlamaya çağırıyor.

    Yaz tatilinde herkesin bir 'Akıl Fikir Kitabı' olmalı #3

    OLUMLU KAZANIMLAR PEKİŞTİRİYOR

    Gerek bireysel olarak gerekse ebeveynlerin çocukları ile keyifli ve nitelikli zaman geçirmelerine olanak sağlayan Akıl Fikir Kitabım, empati kurma, başkalarıyla işbirliği yapma gibi olumlu kazanımları pekiştiriyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir