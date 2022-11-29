Yazar adaylarının kitaplarını yayınlatmaları zorlaşıyor

Yazmak isteyen genç yazarların hazırladıkları dosyaları çoğu zaman ellerinde kalıyor. Kitabını yayınlatmayan genç yazarlar tepkili...

Döviz kurlarındaki artış ve yayınevlerinin kağıt temininde yaşadığı sorunlar, maalesef yayınlanan başlık sayısının azalması gibi bir sonuç doğurmakta; yani yazar adaylarının kitaplarını yayınlatmaları eskiye göre çok daha zor.

Ayrıca kitabı yayınlanmayan yazarlar devasa edebiyat dünyasında kendilerini yalnız hissediyor. Yayınevlerinin telif sorunu ve başka nedenlerle reddetikleri dosyalar, yazarların elinde kalıyor.

"Bu dosya ilgi çekmiyor"

Çoğu zaman "Bu dosya ilgi çekici değil ya da biraz daha uzmanlaşman lazım." diyen yayınevlerinin bu tutumu, yazma heveslilerinin tepkisine neden oluyor.

Çare sosyal medya

Kitaplarını yayınlatmak için çaresiz kalan yazarlar, çareyi kendi sosyal medya hesaplarında ya da dijital olarak yayın yapan platformlarda buluyor.

Sosyal medya hesaplarında kitap yazdığını söyleyen geleceğin yazarları, kitaplarından birer bölüm paylaşarak takipçilerini bilgilendiriyor.