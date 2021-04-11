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- Yazar Jack Kerouac’tan yazı ve hayat üzerine öneriler
Yazar Jack Kerouac’tan yazı ve hayat üzerine öneriler
- Özel İçerik
- 11.04.2021 - 09:53
- Güncelleme : 11.04.2021 - 16:08
Amerikalı roman yazarı ve şair olan Jack Kerouac ,yakın arkadaşları Allen Ginsberg ve William S. Burroughs ile birlikte Beat Kuşağı akımının kurucusu ve Yolda (On The Road) adlı romanı bu akımın simgesi olarak kabul edilmektedir.
Amierikan edebiyatına verdiği değerli eserlerle bilinen yazarın hayat ve yazma üzerine önerilerini sizler için derledik.
İşte Jack Kerouac'tan öneriler...
HER SABAH YENİ BİR GÜN
Sabahları her günü önemli bir günmüş gibi düşün. Her şeye açık ol ve her şeyi dinle. Hayatınla barışık ol. Evinin dışında sarhoş olmamaya çalış.
Hissettiklerini özgür bırak, kendi biçimini bulacaktır. Karalama defterleri ve özensizce yazılan daktilo sayfaları sevinç kaynağın olsun.
YAZMA ÜZERİNE ÖNERİLER
Zihninin derinlerindeki sonsuzluktan ne istiyorsan onu yaz. Ne kadar inebiliyorsan, o kadar derine in. Edebi, gramatik ve sentaktik kısıtlamalara takılma.
Proust gibi, (ABD'li yazar) zamanın eski bir kullanıcısı ol. Anımsayarak ve şaşırarak yaz. Dikkatli bir gözle çalış, dil denizinde yüz. Tecrübenin, dilin, bilginin yüceliğinde utanma ve korku yoktur.
jack Kerouac
HER ZAMAN KABULLENME
Umutsuz, zalim, yalnız karakterleri öv. Merakın merkezi, gözün içindeki gözdür. Kabullenmek daima kaybettirir. Durduğun zaman kelimeleri düşünme fakat resmi daha iyi görmeye çalış. Dünya okusun diye yaz ve resmin bütününü gör.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com