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    Yazar Jack Kerouac’tan yazı ve hayat üzerine öneriler

    Yazar Jack Kerouac’tan yazı ve hayat üzerine öneriler

    Amerikalı roman yazarı Jack Kerouac hayat ve yazı yazma konusunda bizlere tavsiyelerde bulunuyor.
    • Özel İçerik
    • 11.04.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 16:08
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    Amerikalı roman yazarı ve şair olan Jack Kerouac ,yakın arkadaşları Allen Ginsberg ve William S. Burroughs ile birlikte Beat Kuşağı akımının kurucusu ve Yolda (On The Road) adlı romanı bu akımın simgesi olarak kabul edilmektedir.

    Amierikan edebiyatına verdiği değerli eserlerle bilinen yazarın hayat ve yazma üzerine önerilerini sizler için derledik.

    İşte Jack Kerouac'tan öneriler...

    HER SABAH YENİ BİR GÜN

    Sabahları her günü önemli bir günmüş gibi düşün. Her şeye açık ol ve her şeyi dinle. Hayatınla barışık ol. Evinin dışında sarhoş olmamaya çalış.

    Hissettiklerini özgür bırak, kendi biçimini bulacaktır. Karalama defterleri ve özensizce yazılan daktilo sayfaları sevinç kaynağın olsun.

    YAZMA ÜZERİNE ÖNERİLER

    Zihninin derinlerindeki sonsuzluktan ne istiyorsan onu yaz. Ne kadar inebiliyorsan, o kadar derine in. Edebi, gramatik ve sentaktik kısıtlamalara takılma.

    Proust gibi, (ABD'li yazar) zamanın eski bir kullanıcısı ol. Anımsayarak ve şaşırarak yaz. Dikkatli bir gözle çalış, dil denizinde yüz. Tecrübenin, dilin, bilginin yüceliğinde utanma ve korku yoktur.

    Yazar Jack Kerouac’tan yazı ve hayat üzerine öneriler #1

    jack Kerouac

    HER ZAMAN KABULLENME

    Umutsuz, zalim, yalnız karakterleri öv. Merakın merkezi, gözün içindeki gözdür. Kabullenmek daima kaybettirir. Durduğun zaman kelimeleri düşünme fakat resmi daha iyi görmeye çalış. Dünya okusun diye yaz ve resmin bütününü gör.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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