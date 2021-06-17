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    Yazarlar hakkında az bilinen gerçekler

    Yazarlar hakkında az bilinen gerçekler

    Kitaplarını tekrar tekrar okuduğunuz, satırlarını kana kana içinize çektiğiniz yazarları ne kadar yakından tanıyorsunuz?
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 15:39
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    George Orwell’in gerçek adı, Ernest Hemingway’in ilk mesleği nedir, Albert Camus’un en büyük hayali neydi…

    İşte yazarlar hakkında az bilinen gerçekler…

    GAZETECİ HEMİNGWAY

    Ernest Hemingway’in yazar olmadan önce gazetecilik yaptığını biliyor musunuz? Peki ya “1984”ün yazarı George Orwell’in, Eric Arthur Blair’in takma adı olduğunu?

    Yazarlar hakkında az bilinen gerçekler #1

    ESİN KAYNAĞI: BÜYÜKANNE

    Popülerliğini hâlâ sürdüren cinayet romanları yazarı Agahta Christie’nin, “Miss Marple”ın kahramanının esin kaynağının, kendi büyükannesi olduğundan haberdar mısınız?

    Yazarlar hakkında az bilinen gerçekler #2

    KALABALIK TRENDE GELEN İLHAM

    Tüm zamanların en çok okunan kitabı Harry Potter’ın, J.K. Rowling’in aklına kalabalık bir trende giderken geldiğini ama yanında kalemi olmadığı için yazmakta geciktiğini biliyor musunuz?

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com



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