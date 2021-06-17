Kitaplarını tekrar tekrar okuduğunuz, satırlarını kana kana içinize çektiğiniz yazarları ne kadar yakından tanıyorsunuz?

George Orwell’in gerçek adı, Ernest Hemingway’in ilk mesleği nedir, Albert Camus’un en büyük hayali neydi…

İşte yazarlar hakkında az bilinen gerçekler…

GAZETECİ HEMİNGWAY

Ernest Hemingway’in yazar olmadan önce gazetecilik yaptığını biliyor musunuz? Peki ya “1984”ün yazarı George Orwell’in, Eric Arthur Blair’in takma adı olduğunu?





ESİN KAYNAĞI: BÜYÜKANNE

Popülerliğini hâlâ sürdüren cinayet romanları yazarı Agahta Christie’nin, “Miss Marple”ın kahramanının esin kaynağının, kendi büyükannesi olduğundan haberdar mısınız?





KALABALIK TRENDE GELEN İLHAM

Tüm zamanların en çok okunan kitabı Harry Potter’ın, J.K. Rowling’in aklına kalabalık bir trende giderken geldiğini ama yanında kalemi olmadığı için yazmakta geciktiğini biliyor musunuz?

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com







