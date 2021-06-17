- Haberler
- Kitap Haberleri
- Yazarlar hakkında az bilinen gerçekler
Yazarlar hakkında az bilinen gerçekler
Kitaplarını tekrar tekrar okuduğunuz, satırlarını kana kana içinize çektiğiniz yazarları ne kadar yakından tanıyorsunuz?
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 14:29
- Güncelleme : 17.06.2021 - 15:39
George Orwell’in gerçek adı, Ernest Hemingway’in ilk mesleği nedir, Albert Camus’un en büyük hayali neydi…
İşte yazarlar hakkında az bilinen gerçekler…
GAZETECİ HEMİNGWAY
Ernest Hemingway’in yazar olmadan önce gazetecilik yaptığını biliyor musunuz? Peki ya “1984”ün yazarı George Orwell’in, Eric Arthur Blair’in takma adı olduğunu?
ESİN KAYNAĞI: BÜYÜKANNE
Popülerliğini hâlâ sürdüren cinayet romanları yazarı Agahta Christie’nin, “Miss Marple”ın kahramanının esin kaynağının, kendi büyükannesi olduğundan haberdar mısınız?
KALABALIK TRENDE GELEN İLHAM
Tüm zamanların en çok okunan kitabı Harry Potter’ın, J.K. Rowling’in aklına kalabalık bir trende giderken geldiğini ama yanında kalemi olmadığı için yazmakta geciktiğini biliyor musunuz?
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com