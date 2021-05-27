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    Yazarların ticari kaygı güderek kitap yazması

    Yazarların ticari kaygı güderek kitap yazması

    Kitap yazmak elbette güzel ve değerli bir olaydır. Yazarların kitaplarını yazarken ticari kaygı duymaları mümkün olabilir mi? Ancak çok satan yazarların para kazandığını söyleyebilirz.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 16:23
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    Kitap yazmak veya kitap sahibi olmak birçok kişi için bir prestijdir. Anılarını, tecrübelerini veya fikirlerini, düşüncelerini basılı olarak görmek isteyen çoktur.

    Bunu hobi olarak yapmak isteyen de var, yazarak geçimini sağlamayı düşünen de. Fakat okuma oranı düşük olan bir ülkede kitap yazmak da kitap yazarak para kazanmak da zor.

    Ama imkansız değil.

    Birçok kişi hayatının bir bölümünde kitap yazmayı düşünmüştür. Anıları, gezi hikayeleri veya roman… Bazıları bunu hobi olarak planlar bazıları da yazı yazmaktan para kazanmayı, hatta geçimini yazarak sağlamayı umar.

    Peki bu okumayı alışkanlık edinmemiş bir ülkede mümkün mü? Araştırmacı Zeynep Mengi'nin değerlendirmesine göre, yazarak para kazanmak ancak çok satan yazarlara has bir şey.

    YAZARAK PARA KAZANMAK...

    Hele kitap yazarak para kazanmak bilinen bir yazar değilseniz neredeyse imkansız. Optimist Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Mutlu Dinçer de birçok yazarın geçimini yazarak kazanamadığını söylüyor.

    Yazarların ticari kaygı güderek kitap yazması #1

    ÇOK SATAN YAZARIN GEÇİMİ

    Dinçer; "Ülkemizde kitapların kaçar adet bastığı belli, basit bir matematik hesabıyla bir kitaptan ne kadar kazanılacağı ortaya çıkabilir. Fakat çok satan kitapların yazarları sadece yazarak geçimlerini sağlayabilirler. Örneğin Ahmet Ümit geçtiğimiz  yıllarda artık sadece kitap yazarak geçimini sağladığını açıkladı."

    Yazarların ticari kaygı güderek kitap yazması #2

    HEPSİ SATILSA AYDA 280 TL KAZANDIRIYOR

    Peki bir yazar adayı, ilk kitabını bastırdığında kazancı yaklaşık ne kadar oluyor? Bu kitabın 2 bin adet basıldığını ve tanesinin de 15 liradan satıldığı düşünelim. Yüzde 8 KDV olsun. 14 liradan 2 bin kitap 28 bin lira ediyor. Tabii hepsinin satıldığını varsayarsak.

    Bu kazancın yüzde 12’si yazara gidiyor. Yani 3.360 TL. Bu da ayda 280 TL demek. Yani bir yazar adayı, tanesi 15 liradan 2 bin adet kitap satarsa eline geçecek aylık para 280 TL.

    Yazarların ticari kaygı güderek kitap yazması #3

    KİTABA GÖRE DEĞİŞEN ORAN

    Yazara verilen oran yüzde 10 da olabiliyor yüzde 20 de. Basılan kitap sayısı 20 bin de olabilir 200 bin de. Bu oranlar yazara ve kitaba göre değişebiliyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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