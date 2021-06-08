Yekta Kopan'dan yeni öykü kitabı: Bana Kuşlar Söyledi

Yekta Kopan'ın yeni öykü kitabı Bana Kuşlar Söyledi, Can Yayınları tarafından kitapseverlerle buluştu.

Yekta Kopan'ın yeni öykü kitabı Bana Kuşlar Söyledi'de çocuklar var, yaralı ama cesur, sorgulayan, yetişkinlerin dünyasına sığmayan çocuklar…

Kimi alabildiğine gerçekçi kimi cesurca yaratıcı ve oyunbaz kimi de distopyanın sınırlarında gezinen bu öyküler, ele aldığı çetin meselelere karşın mizahtan, derin bir ironiden ve yaşam sevincinden asla ödün vermiyor.

Çoğumuz çocukluğa dair tek bir anıya sarılırız bazen. Bir gün, bir kişi, bir olay… Bütün çocukluğumuzu onun çevresinde öreriz.

ÇOCUKLAR VARSA, UMUT DA VAR

Hani çocukken bir yerimiz yara olduğunda tentürdiyot sürerlerdi üstüne, sonra da yanmasın diye üflerlerdi. Hayatımız boyunca birileri yaralarımıza iyi gelecek bir şeyler sürsün, sonra da acımızı almak için üflesin diye bekliyoruz. Çocukların dünyasından bakınca hâlâ umut var. Çocuklar varsa umut var.

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YEKTA KOPAN

1968'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölü­mü'nden mezun oldu. Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri adlı kitabı 2002 Sait Faik Hikâye Armağanı'na, Karbon Kopya adlı kitabı 2007 Dünya Kitap Yılın Telif Kitabı Ödülü'ne, Bir de Baktım Yoksun adlı kitabı da 2010 Yunus Nadi Öykü Ödülü'ne ve 2010 Haldun Taner Öykü Ödülü'ne değer bulundu.





Yazar Yekta Kopan

KİTAPLARI FARKLI DİLLERE ÇEVRİLDİ

Burun; Burun Tatilde; Komşuluk Şarkısı; Uzun, Kocaman, Çok adlı kitapları ve Orman Lokantası, Robot Pinokyo adlı oyunlarıyla çocuklar için de üretti.

Türk öyküsü üstüne bir sözlük çalışması olan İpekli Mendil'in editörlüğünü yaptı. 2015'te ilk cildi yayımlanan kültür sanat yıllığı Can Almanak'ı projelendirdi.

2018 tarihli romanı Sıradan Bir Gün'den sonra 2020 yılında çizer Levent Gönenç'le birlikte Sarmaşık adlı çizgi romanı yayımladılar. Yazarın kitapları ve öyküleri İngilizce, Almanca, İtalyanca, Japonca, Farsça, Arapça başta olmak üzere çeşitli dillere çevrildi.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com