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    Yeni bir edebiyat sesi bulmak: Yazarlarevi Cinayeti

    Oya Baydar'dan yazmak, yazarlık, edebiyat dünyası ve zamanın insanları da mekânları da edebiyatı da öğüten gücü üzerine bir roman.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 12:55
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    Yeni bir edebiyat sesi bulmak: Yazarlarevi Cinayeti

    Edebiyatına eşik atlatmak için yeni bir "ses" bulma peşinde tehlikeli sulara açılan ünlü bir yazar. Hayatında yeterince bağ kuramadığı babasını ölümünden sonra anlamaya, yazdıklarının izini sürerek ardında bıraktığı gizemi aydınlatmaya çalışan bir evlat.

    Büyük yazara hayran edebiyat tutkunu gençler. Bir zamanlar edebiyatçılara ev sahipliği yapmış ama zamanın acımasız tokadını yiyip kimliğini kaybetmeye başlamış bir ada...

    Oya Baydar, gizem ve merak unsurlarıyla harmanladığı romanında yazma tutkusunu, yazarlık hevesini, yazarın vasatı aşma kaygısını, günümüz dünyasında edebiyatın metalaşmasını, ses-söz-yazı ilişkisini irdeliyor.

    Yeni bir edebiyat sesi bulmak: Yazarlarevi Cinayeti #1

    Sayfa: 360

    KİTAPTAN...

    "Babam bizi bırakıp gittikten sonra Ada'yı da evi de orada geçirdiğim mutlu çocukluk anılarını da silmiştim aklımdan. Öyle sanıyordum. Demek ki silememişim, sadece bastırmışım, bilinçdışının en karanlık dehlizlerine itmişim ki şimdi Ada'nın bahar kokularıyla birlikte o duygular da birer birer çıkıyor saklandıkları geçmiş zaman mezarlarından."


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