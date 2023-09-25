Yunanlı usta yazar Petros Markaris'ten nefes kesici bir macera: Eskiden Çok Eskiden Yunanlı usta yazar Petros Markaris'in yeni romanı olan Eskiden Çok Eskiden tadına doyulmaz bir polisiye özelliği taşıyor. Polisiye severlerin okuması gereken bu romanda sizleri nefes kesici bir macera bekliyor.

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Yunanistan'da ve dünyada önemli sayılabilecek romanlar yazan, usta kalemiyle geniş okur kitlesine ulana Petros Markaris'ten uzun süre hafızalarda silinmeyecek bir polisiye kitap:

Eskiden Çok Eskiden...

Komiser Kostas Haritos, kızı Katerina’nın düğününün ardından huysuz karısı Adriani’yle İstanbul’a tatile gider. Yüzlerce turistin arasına karışan Haritos, kiliseleri, camileri ve sarayları gezerken bir yandan da yöresel yemekleri tadar ve sadece karısıyla değil, seyahat ettiği grubun üyeleriyle de tartışır, tatiller ona hiçbir zaman keyif vermemiştir.

Tatilde de cinayetler yakasını bırakmaz fakat bu konuda bir şikâyeti yoktur; bu görev onu Ayasofya’da rehberli turlardan ve benzer faaliyetlerden kurtarır.

Haritos, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesinde irtibat görevlisi olarak, kardeşini öldüren ve hayatının çoğunu geçirdiği İstanbul’a kaçan 90’lı yaşlardaki Yunan bir kadının davasında görevlendirilir. Görünüşe göre Maria Hambu’nun görülecek birkaç eski hesabı vardır.

Gençliğinin şehri ve sevgi

Başkomiser Murat Sağlam’la çalışmak zorunda kalacak ve 1955teki toplu göçten sonra şehirde kalan küçük Rum topluluğunun içine çekilecektir. Petros Markaris İstanbul’da doğmuştur. Bu romanda kendi tarihiyle ve kaderiyle hesaplaşıyor. Benimsediği uzlaşmacı ton, onu gençliğinin şehrine hâlâ bağlayan sevgiyi gösterir.

Sayfa: 288

Tutkulu bir seyahatname

İstanbul’da kalan Pontuslu Rumların akıbetine dair hüznünü, özlü mizahıyla örtüyor ve suçlunun baştan belli olduğu bir çöpçü avını, bir metropolün geçmişiyle bugününü yan yana getiren tutkulu bir seyahatnameye dönüştürüyor.

Yazara dair...

Petros Markaris, 1937’de İstanbul’da, Heybeliada’da doğdu. Ekonomi öğrenimi gördükten sonra, edebiyat dünyasına ilk adımını Ali Reco’nun Öyküsü adlı oyunuyla attı. Kral İbu’nun Destanı ve Atlar gibi oyunlar da yazan Markaris, ünlü sinema yönetmeni Theo Angelopuolos’un 1936 Günleri, Sonsuzluk ve Bir Gün, Büyük İskender, Leyleğin Geciken Adımı ve Ulysses’in Bakışı gibi filmlerinin senaryolarını kaleme aldı.

Çeviriler yaptı

Aralarında Bertolt Brecht’in de bulunduğu birçok Alman yazarını Yunan diline kazandırdı, Goethe’nin Faust adlı yapıtının çevirisiyle büyük başarı kazandı. Yunan televizyonunda üç yıl kesintisiz gösterilen Bir Cinayetin Anotomisi adlı polisiye dizisinin senaryosunu yazdı.

Petros Markaris

Polisiye roman ustası

1950’li yılların ünlü polisiye yazarı Yannis Maris’in geleneğini sürdüren Markaris, son yıllarda başkahramanı Komiser Kostas Haritos olan polisiye romanlar yazıyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com