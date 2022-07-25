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    Yüreği mavi olan şair Didem Madak'ın ölüm yıldönümü

    Yüreği mavi olan şair Didem Madak'ın ölüm yıldönümü

    Genç yaşta denilebilecek, henüz 41 yaşındayken aramızdan ayırılan şair Didem Madak'ın 11'inci ölüm yıldönümü. Madak'ı sevgiyle, saygıyla anıyoruz...
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:50
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    Hayata adım attığı andan itibaren zorlu süreçlerdn egeçen şair-yazar Didem Madak'ın bugün ölüm yıldönümü....

    8 Nisan 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Madak'ın anne ve babası öğretmen olduğu için genelde Amasya ve Burdur'da yaşadı. 1983 yılında annesini kaybetmesi kendisinin hayatından onarılmaz yaralar açtı.

    Bu kayıp Madak'ın şiire, edebiyata yönelmesine de neden oldu. Babasının annesinin ölümünden sonra evlenmesi baba kız arasını açtı ve Didem Madak gittikçe babasından uzaklaşmaya başladı.

    Didem Madak üniversite sınavına girdiği ilk yılda kazanarak Ege Üniversitesi Biyoloji bölümünü kazandı. Maddi sorunlar yüzünden zor günler geçirince okulu bırakmak zorunda kaldı ve çalışmaya başladı.

    Yüreği mavi olan şair Didem Madak ın ölüm yıldönümü #1

    Eerken yapılan evlilik

    Bu sürede tekrara sınavlara hazırlanan Madak, aynı üniversitenin hukuk bölümünü kazandı. Birinci sınıfa kadar devam eden Madak, babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle okulunu dondurdu.

    Okulu bırakan Madak, henüz 16 yaşındayken ilk evliliğini yaparak babasını ve evi terk etti. Madak yaklaşık 4 sene evli kaldı ve sonrasında boşandı.

    Kardeşim, biriciğim...

    Kardeşim, biriciğim Bazı yaralar yararlıdır buna inan,

    Bazı yaraların ortasından küçücük bir el,

    Sanki geçmişine çiçek uzatır,

    Bazı yaralardan sızan kanla,

    Tüm geleceğin yıkanır.

    Ah'lar Ağacı kitabından

    Zor günler...

    Boşandıktan sonra maddi ve manevi sorunlar yeniden baş göstermeye başladı. Bu sefer tek başına hayata tutunmaya çalıştı. Ne anne, ne baba ne de eş... Bir apartmanın bodrum katına yerleşti ve ilk şiirlerini de burada yazmaya başladı.

    Yüreği mavi olan şair Didem Madak ın ölüm yıldönümü #2

    İkinci evlilik

    Ölene kadar istanbul'da yaşayan Didem Madak ikinci evliliğini de Timur Çelik ile yaptı. İstanbul Eczacılar Odası'nın avutkatlığının yanı sıra şiir çalışmalarına da devam etti.

    Yüreği Mavi Kadın

    Sen yüreği mavi kadın tanıdın mi hiç?

    Şiire düşmüş,

    Şiirden düşmüş kadın Konuşur,şiir;

    Güler,roman olur

    Dört mevsim bahar Papatya,sümbül,gül,gülizar olur

    Gözlerinde hayatı utandıran Sözlerinde

    Hayata tutunduran kadın bir renk değildir, mavi huydur onda..

    İlk kitap...

    İkinci evliliğinden bir kızı dünyaya gelen Didem Madak, doğumdan sonra bir süre şiir yazmayı bıraktı ve edebiyattan uzaklaştı.

    2000 yılında ilk kitabı Grapon yayınlandı. Daha sonra 2002'de Ah'lar Ağacı ve 2007'de ise Pulbiber Mahallesi kitapları izledi.

    Yüreği mavi olan şair Didem Madak ın ölüm yıldönümü #3

    Didem Madak öldü

    Kolon kanserine 2010 yılında yakalanan Madak, uzun bir tedavi sürecine girdi ve bir sene hastalıkla mücaedele etti. Bu mücadelede yenik düşen şair, 2011'de aramızdan ayrıldı.

    Geriye yüreğimize dokunan dizelerii ve sözleri kaldı.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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