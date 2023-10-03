Zihnin katmanları arasında gizem ve gerilim dolu bir macera: Erica'nın Aynaları Altın Kitaplar’dan çıkan Erica'nın Aynaları; bizi, insan zihninin derinliklerini keşfetmemizi sağlayacak gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Amelia Rita’nın kaleme aldığı roman, akıcı diliyle çocukluğumuza da dokunurken masum zamanlarımızda yaşadıklarımızın hayatımıza etkilerini gözler önüne seriyor.

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Amelia Rita, üzerinde yedi yıl çalıştığı, gerilim ve çatışmalarla dolu bir kitap...

Zihnin, durmaksızın iletişim hâlinde olan katmanları kendi aralarında maceralar yaşasaydı sizce neler olurdu? İşte Erica’nın Aynaları, hiçbir zaman unutamayacağınız türden bir serüveni gözler önüne seriyor.

İlginç karakterleri, gizemli olay örgüsüyle sizi şaşırtacak, gülümsetecek, düşündürecek, heyecanlandıracak ve merak ettirecek.

Okurken belki zaman zaman gözleriniz de dolacak. Romanda geçen esrarengiz olaylar ezberinizi bozacak. Gizem, gerilim, heyecan seviyorsanız, bu kitap tam size göre.

Erica’nın Aynaları isimli romanıyla okurları insan zihninin derinliklerinde bir yolculuğa çıkaran Amelia Rita, kitabında eski bir konakta yaşayan Erica’nın etkileyici hikâyesini anlatıyor.

Şaşırtıcı bir gizem

Erica, gerçeği bulabilmek için şaşırtıcı bir gizemin peşinde koşarken kendisini tüyler ürpertici bir olay örgüsünün içinde buluyor.

Sayfa: 216

Sürükleyici roman

Tuhaf, rahatsız edici ve derin sürprizlerle dolu olan ‘gerçek’, onu bütünüyle ele geçirmeye çalışıyor. Erica’nın Aynaları, enerjisi yüksek ve elinizden düşürmek istemeyeceğiniz türden sürükleyici bir roman.

Kitaptan...

Kadın, burnunu cama dayamış dışarı bakarken, kendisini izleyen ve dinleyenlerin farkında bile değildi. Onların kendi aralarında neler fısıldaştıklarını duyamıyordu. Ne kadar farklı, tuhaf ve ürkütücü olduklarını göremiyordu. Oysa köşelerine gizlenenler kadının hayallerini görebiliyor, düşüncelerini okuyabiliyorlardı. Söylediklerinin yanı sıra henüz söylemediklerini de işitebiliyorlardı…

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