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'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

Mersin'de bir yolcu minibüsüne binen ve kıyafetleri kirli olduğu bahanesiyle koltuğa oturtulmayan çocuğa, eğitim hayatı boyunca burs verilecek.

AA | 26.05.2019 - 03:51..
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'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şube Başkanı ve İl Müftüsü Şaban Kondi, Erdemli ilçesinde bindiği bir yolcu minibüsünde kıyafetleri kirli olduğu için koltuktan kaldırılan, yerde otururken uyuya kalan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 12 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hevevi'yi, Erdemli'deki evinde ziyaret etti.

Burada aileyle görüşen Kondi, sıkıntılarını dinledi.

Mersin’de minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu ViDEO

DİYANET VAKFI BURS BAĞLADI

Kondi, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı olarak her zaman mazlum ve mağdur insanlara kucak açtıklarını, onların dertleriyle dertlendiklerini belirterek, "Ailenin çocuklarının bir yıllık eğitim masrafı Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi tarafından karşılanacak. Ailenin diğer ihtiyaçlarına da yardımcı olunacak. Ayrıca, eğitimi boyunca yine vakfımız Muhammet Hevevi'ye burs verecek." diye konuştu.

'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

"TÜRK MİLLETİ HER ZAMAN BİZE YARDIMCI OLDU"

Mersin'de din, ırk, dil ve bölge ayırımı gözetmeden herkesin bir arada huzur içerisinde yaşadığını aktaran Kondi, aileye yardımcı olduklarını dile getirdi.

Baba Subhi Hevevi de Türk milletinin her zaman kendilerine yardım ettiğini, ailesiyle Türkiye'de güven içinde yaşadıklarını aktararak 3 çocuğunun da eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı çok memnun olduklarını kaydetti.

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