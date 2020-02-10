İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde Volkan isimli bir şahıs, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşı Meltem Ç. ile tartışmaya başladı.

KIZ ARKADAŞINI SİLAHLA YARALADI

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce saldırgan, belinden çıkardığı silahla genç kadına doğru 4 el ateş etti. Genç kadın, bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Esenyurt'ta kız arkadaşını vurdu, ambulansı bekleyip kaçtı





"SEN GİT POLİS GELİYOR"

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırgan ise elinde silahla, bir süre genç kadının başında bekledi. Meltem Ç. kanlar içinde yerde yatarken, erkek arkadaşına "Sen git. Polis geliyor." diye bağırdı.

AMBULANS GELİNCE KAÇTI

Genç kadının başında bekleyen adamın, kız arkadaşına tehditler savurduğu ve ambulansın gelmesiyle birlikte olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

"KAÇMADI BEKLEDİ"

Bir görgü tanığı, "Hiçbir şey görmedim. Ses duydum. Silah sesi geldi. Ablası bağırınca anladım Meltem olduğunu. Tanıyorum üst komşumuz. Vuran erkek arkadaşı. Kaçmadı bekledi bir süre, ambulans gelene kadar. Sonra gitti." diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.