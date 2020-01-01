2019’un bitmesine saatler kala sancıları başlayan Meryem Bulut, Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi’ne geldi. Acil doğuma alınan Bulut çiftinin Aras Kağan isimli erkek bebekleri oldu.

Kız beklerken erkek çocukları oldu

KEZ BEKLEDİKLERİ BEBEKLERİ ERKEK OLDU

9 ay boyunca kontrollerde cinsiyetine kız denildiğini söyleyen Meryem-Serkan Bulut çifti doğumda bebeklerinin erkek olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Baba Serkan Bulut, “Normal de biz kız bekliyorduk. Kızın ismi belirliydi ama bugün erkek olduğunu öğrendik. Doğumda erkek olduğunu gördük” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve protokol üyeleri yılbaşı nedeniyle çifti hastanede ziyaret ederek yeni doğan bebeğe altın taktı.