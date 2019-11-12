Kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli attı

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Sanayi Sitesi'nde Arif T.'ye ait oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

MASKE TAKIP GİRDİLER

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şahsın araç ile iş yerine gelmeden önce aracın plakalarını söktüğünü, sonrasında maske takarak söz konusu iş yerine geldiklerini, yüzünde maske bulunan bir kişinin molotofkokteylini iş yerinin camından attığını belirledi.

"İŞ YERİNİ YAKACAĞIM"

Olayla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen iş yeri sahibi Arif T.'nin ev hanımı eşi A.T., M.A.A. ve F.Y. gözaltına alındı. Şüpheli A.T.'nin emniyette "Eşim beni darbetti. Kendisine 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık." ifadesini verdiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.