Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz oyuncu: Kıvılcım için geliyor

Show TV’nin Gold Film imzalı reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, ekran yolculuğuna yön vermeye ve kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Her sezon hikayeye dahil olan yeni karakterlerle dinamizmini koruyan yapımda, beşinci sezon öncesi en büyük sürprizlerden biri yaşandı.

Dizinin geçtiğimiz sezonu tamamlanmadan önce kadroya katılacağı konuşulan usta oyuncu Murat Aygen’in transferi kesinleşti.

İzleyicilerin merakla beklediği rol detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

LİDER KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulislerden aktardığı bilgilere göre; başarılı aktör Murat Aygen dizide "Lider" karakterine hayat verecek.

Hikayeye oldukça iddialı bir giriş yapması beklenen Lider'in, Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakteri için geleceği öğrenildi.

Yeni sezon çekimleri için hazırlıkların son sürat devam ettiği Kızılcık Şerbeti’nde, Lider karakterinin gelişiyle birlikte Ünal ailesi ve Kıvılcım cephesinde nelerin yaşanacağı şimdiden büyük bir merak konusu.