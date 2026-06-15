Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem neden öldü, kaç yaşındaydı?

Türkiye'nin sevilen televizyon dizisi Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında hayata veda etti.

Henüz dün yeni yaşını kutladığı öğrenilen İrtem’in ani ve zamansız kaybı, hem meslektaşları hem de ekran başındaki hayranları arasında büyük bir şok etkisi yarattı.

Genç oyuncunun ani vefatıı sonrasında "Ece İrtem neden öldü?" ve "Ece İrtem kimdir?" soruları arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasına girdi.

Ece İrtem neden öldü?

Gelen ilk bilgilere göre, 35 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Vefat haberinin ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ve spekülasyonlar yer alsa da, aile ve yakın çevresinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Ece İrtem kimdir? Kariyeri ve hayatı

Sivaslı olduğu bilinen Ece İrtem, sanat hayatına müzikle adım atmıştır. 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Opera Bölümü’nden dereceyle mezun olan İrtem, ardından oyunculuk alanına yönelmiştir. İstanbul'a taşınarak Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde profesyonel oyunculuk eğitimi alan genç sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ve Okday Korunan gibi usta isimlerin öğrencisi olmuştur.

Ece İrtem'in rol aldığı bazı önemli projeler şunlardır:

Kızılcık Şerbeti (Işıl karakteri)

Şeref Meselesi

Paramparça

Kertenkele

Yeni Gelin

Payitaht Abdülhamid