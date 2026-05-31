Kızılırmak'ta acı son: 2 gündür kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü üzerinde yaşanan olayda, 29 yaşındaki H.G.’nin Kızılırmak’a düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, polis dalgıç ekipleri, UMKE, itfaiye ve sivil arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Arama çalışmaları hem su altında hem de nehir yüzeyinde yoğun şekilde sürdürüldü.

Ekipler, zorlu akıntıya rağmen günlerce bölgede tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

2 GÜNLÜK ARAMANIN ARDINDAN ACI SON

İki gün süren çalışmaların ardından bugün yapılan aramalarda, H.G.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze, inceleme için yetkililere teslim edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri de değerlendiriliyor. Arama kurtarma ekipleri ise çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı.