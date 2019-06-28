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Kızına 11 el ateş eden baba tutuklandı

Balıkesir'de otomobiline GPS cihazı yerleştirdiği kızını aracıyla takip ederek tabancayla öldüren baba kaçmaya çalışırken yakalandı.

AA | 28.06.2019 - 08:59..
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28 yaşındaki pratisyen hekim Gülnur Y., iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere Antalya'dan Balıkesir'e geldi.

Eşiyle boşanma davası süren 67 yaşındaki Mustafa Ali Y., aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 35 KC 919 plakalı otomobiliyle takibe başladı.

ANNESİNİN NEREDE OLDUĞUNU SORDU

Baba Mustafa Ali Y, Şapçı mevkisinde kızının kullandığı 07 GCG 26 plakalı otomobili arkadan çarparak yoldan çıkardı.

Annesinin nerede olduğunu soran Mustafa Ali Y, tartıştığı kızını otomobiline götürerek 11 el ateş etti. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Gülnur Y'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kızına 11 el ateş eden baba tutuklandı

KIRSAL ALANDA YAKALANDI

Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibiyle kırsal alanda silahıyla yakalandı.

Kızına 11 el ateş eden baba tutuklandı

RUHSATLI SİLAHIYLA VURDU

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ali Y'nin market işletmeciliği yaptığı, silahının ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Mustafa Ali Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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