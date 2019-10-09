Kızına işkence uygulayan baba adliyede küfür etti

Taksim Tarlabaşı'nda 19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yapan babanın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdede baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan baba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kızına işkence yapan baba adliyeye getirildi
TAKIM ELBİSEYLE GELDİ, KÜFÜR ETTİ
Adliyeye gelirken takım elbise giydiği görülen baba, gazetecilerin, "Neden dövdünüz kızınızı?" sorusuna küfürle cevap verdi.