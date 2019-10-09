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Kızına işkence uygulayan baba adliyede küfür etti

Adliyeye takım elbiseyle gelen cani baba, gazetecilerin "Neden dövdünüz?" sorusuna küfürle karşılık verdi.

DHA | 09.10.2019 - 12:06..
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Kızına işkence uygulayan baba adliyede küfür etti

Taksim Tarlabaşı'nda 19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yapan babanın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdede baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan baba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kızına işkence yapan baba adliyeye getirildi

TAKIM ELBİSEYLE GELDİ, KÜFÜR ETTİ

Adliyeye gelirken takım elbise giydiği görülen baba, gazetecilerin, "Neden dövdünüz kızınızı?" sorusuna küfürle cevap verdi.

Kızına işkence uygulayan baba adliyede küfür etti

Kızına işkence uygulayan baba adliyede küfür etti

Kızına işkence uygulayan baba adliyede küfür etti

Kızına işkence uygulayan baba adliyede küfür etti

Kızına işkence uygulayan baba adliyede küfür etti

Kızına işkence uygulayan baba adliyede küfür etti

Kızına işkence uygulayan baba adliyede küfür etti

Kızına işkence uygulayan baba adliyede küfür etti

Kızına işkence uygulayan baba adliyede küfür etti

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