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Kızını istismar edip, eşini öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'da 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olan eşini sokak ortasında öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

DHA | 15.01.2020 - 14:43..
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Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Döndü Şengül, 2008 yılında evlendiği 39 yaşındaki eşi Şükrü Şengül'e, 2018 yılında şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Döndü Şegnül, kızını da alarak annesinin evine yerleşti.

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ

Dava sürerken, ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenen Döndü Şengül, davayı geri çekerek boşanmaktan vazgeçti. Bu süreçte ikinci çocuğunu da dünyaya getiren Döndü Şengül, 3 Ocak 2019'da kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu.

Kızını istismar edip, eşini öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Gözaltına alınan Şükrü Şengül, 5 Ocak 2019'da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel istismar' suçundan dava açılan Şükrü Şengül hakkında, şikayetinden vazgeçmesi için tehdit ettiği eşinin başvurusu üzerine uzaklaştırma kararı da verildi. Ancak tehditlerinden vazgeçmeyen Şükrü Şengül, 18 Şubat 2019'da, kızını okula bırakan Döndü Şengül'ü takip ederek, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Şükrü Şengül, mahkemece tutuklandı.

Kızını istismar edip, eşini öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ DOSYADA

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Şükrü Şengül, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Döndü Şengül'ün ailesinin avukatı Neslihan Ceylan, sanığın cinayetten önce eşini takip ettiğini, olayın yaşandığı sokaktaki marketin güvenlik kamera görüntülerinin, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ortaya koyduğunu ileri sürdü. Avukat Ceylan, bu nedenle hükmün 'eşi tasarlayarak öldürmek' suçundan kurulmasını, duruşmalarda pişmanlık belirtisi göstermemesi nedeniyle de cezadan iyi hal indirimi uygulanmamasını talep etti. Sanık avukatı ise suçun ağır tahrik altında işlendiğini, tasarlama olmadığını belirterek verilecek cezadan indirim yapılmasını talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Şükrü Şengül'e 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, sanığa ayrıca 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 2 yıl hapis ve bin lira adli para cezası verdi.

Kızını istismar edip, eşini öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet

MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Müşteki avukatının mahkemeye delil olarak sunduğu güvenlik kamerası görüntülerinde, sanık Şükrü Şengül'ün, olaydan kısa süre önce eşini öldürdüğü sokaktaki markete girdiği, alışveriş yaptıktan sonra marketten çıktığı görüldü. Sanık Şükrü Şengül, kızına yönelik 'cinsel istismar' suçundan yargılandığı Ankara 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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