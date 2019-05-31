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K.Kore, ABD ile müzakereleri yürüten heyeti idam ettirdi

Kuzey Kore adına nükleer silahlarla ilgili müzakereleri yürüten heyet, ABD'nin niyetini anlamadığı gerekçesiyle öldürüldü.

AA | 31.05.2019 - 18:40..
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Kuzey Kore'nin, ABD ile nükleer silahlarla ilgili müzakereleri yürüten heyet üyelerini, bu iki ülke liderinin yaptığı zirvenin başarısız olmasında sorumlulukları olduğu gerekçesiyle idam ettiği bildirildi.

Güney Kore basınında çıkan habere göre müzakerelere ülkesi adına başkanlık yapan Kim Hyok Chol ve diğer dört Dışişleri Bakanlığı görevlisi, “ABD adına casusluk” suçlamasıyla Pyongyang’daki Mirim Havaalanı’nda mart ayında idam edildi.

K.Kore, ABD ile müzakereleri yürüten heyeti idam ettirdi

SUÇLARI: ABD'NİN NİYETLERİNİ ANLAMAMAK

İdam edilenlerin ABD’nin niyetlerini yeteri kadar anlamamak ve müzakerelerin seyrini gerektiği şekilde rapor etmemekle de suçlandığı bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD lideri Donald Trump arasında Hanoi’da yapılan ikinci zirve, Pyongyang’ın nükleer silah programı konusunda çıkan pürüzlerin giderilememesi üzerine başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bu arada Kuzey Kore liderinin sağ kolu olarak bilinen Kim Yong Chol’un da zirvenin ardından Çin sınırındaki bir çalışma kampına gönderildiği bildirildi.

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