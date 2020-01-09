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KKTC'de aynı gün ölen Türk ve İngiliz'in cenazesi karıştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne İlçesi'nde Türk ve İngiliz cenazeler karıştı. İngiliz mezarlığına defnedilen Türk vatandaşın cenazesi çıkarıldı ve Alsancak'ta Türk mezarlığına defnedildi.

DHA | 09.01.2020 - 16:52..
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KKTC'de gündem olan olay dün yaşandı.

Hayatını kaybeden Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in dayısı Nazım Özevren’in cenazesi, Girne Akçiçek Hastanesi morguna kaldırıldı.

CENAZELER KARIŞTI

Cenazeyi almak için hastaneye giden Nazım Özevren’in kızı Özgen Özevren kendilerine verilen naaşın babalarının olmadığını gördü. Olayı araştıran hastane yönetimi, naaşların karıştığını; Nazım Özevren’in cenazesinin yakınlarını almak için morga gelen İngilizlere verildiğini tespit etti.

KKTC'de aynı gün ölen Türk ve İngiliz'in cenazesi karıştı

TEŞHİS ETMEDEN GÖMDÜLER

Yapılan araştırmada adada hiçbir akrabası bulunmayan İngiliz uyruklu Peter Drake adlı kişinin de aynı gün öldüğü ve morga getirildiği; Drake’nin arkadaşlarının kendilerine verilen cenazeyi teşhis etmeden alıp hastaneden götürdükleri ve Lapta'daki İngiliz Mezarlığı'na gömdükleri anlaşıldı.

KKTC'de aynı gün ölen Türk ve İngiliz'in cenazesi karıştı

YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

İngiliz Mezarlığı'na giden Türk aile, yapılan girişim sonrası mezarı açtırdı ve Nazım Özevren’in cenazesini aldı. Bakan Ünal Üstel'in dayısı Nazım Özveren, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alsancak'ta Türk mezarlığına defnedildi. İngiliz Drake de, Özevren'in cenazesinin çıkarıldığı mezara defnedildi. Nazım Özevren’in kızı Özgen Özevren, yaşanan olayın akıl almaz olduğunu belirterek, yasal yollara başvuracağını söyledi.

KKTC'de aynı gün ölen Türk ve İngiliz'in cenazesi karıştı

HASTANE: BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN ÖNLEM ALIYORUZ

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci ise “Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Belediyenin görevlendirdiği personelin aracılığıyla yapılan bir uygulama. Hastanenin morgunu kullanıyorlar.” dedi.

KKTC'de aynı gün ölen Türk ve İngiliz'in cenazesi karıştı

"SORUMLU MORG GÖREVLİSİDİR"

Alsancak Belediye Amiri Ahmet Atabek ise “Biz gidip morgu açmıyoruz. Biz sadece belediyenin şoförü ile rahmetlinin naklini hastaneye yaptık. Oradaki kayıt ve izlenimi morg görevlisi ve ailesi arasında olur. Olaydan sorumlu morg görevlisidir. Biz şoförün yanına her zaman aileden birinin bulunmasını da isteriz. Şoför yalnız teslim alamaz. Aileden biri cenazeyi teslim alır. Biz de camiye kadar taşırız.” dedi.

KKTC'de aynı gün ölen Türk ve İngiliz'in cenazesi karıştı

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