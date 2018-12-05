KKTC'de tutuklanan PKK'lı için Rumlar devreye girdi

Okul maçlarında VAR var

1 Pogba Juventus'a geri dönüyor Kadrosunu Cristiano Ronaldo ile güçlendiren Juventus, takıma önemli bir takviye daha yapıyor. İngiltere basını Juve'nin Paul Pogba'yı devre arasında transfer edeceğini yazdı.

2 Hakkari'de elektrik arızası için verilen mücadele VEDAŞ ekipleri, Hakkari'de kar yağışı ve tipiye rağmen meydana gelen arızaları gidermek için yoğun çaba sarfediyor.

3 Şaka yapıyorum diyerek insanları yakıyor Sokak ve parklardaki insanları 'şaka' için yaktığını söyleyen kişinin yakalanması için İran polisi geniş çaplı çalışma başlattı.

4 Ölür dedikleri Mehmet Akyürek başarılı bir hayat yaşıyor Siirt'te yaşayan ve doğduğunda cam kemik hastalığı nedeniyle doktorun "Bunun tedavisi yok, ölür" dediği Mehmet Akyürek şef olarak hayatına devam ediyor.

5 Yerden 50 metre yükseklikte namaz kıldı Tekirdağ'da operatör öğle ezan sesini duyunca 50 metre yükseklikteki vinci camiye doğru çevirerek namaz kılmaya başladı.

6 NFC Teknolojisi nedir Türkçe'de Yakın Alan İletişimi olarak bilinen NFC, kablosuz iletişim alanıdır. Temassız ve kablosuz olarak veri iletimi sağlayan bu teknoloji günümüzde hemen her yerde kullanılmaktadır.