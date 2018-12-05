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KKTC'de tutuklanan PKK'lı için Rumlar devreye girdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, KKTC’de tutuklanan PKK sempatizanı Fadils Chikhou’nun serbest bırakılması için harekete geçti.

İHA | 05.12.2018 - 17:55..
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Rum Dışişleri Bakanlığının, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı da olan Suriyeli uyruklu Fadils Chikhou’nun serbest bırakılması için Birlemiş Milletler Barış Gücü nezdinde gerekli bütün girişimlerde bulunduğu ve sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

TÜRK BAYRAĞINI YERE ATIP ÇİĞNEMİŞTİ

Chikhou, Güney Kıbrıs’ta PKK’lılar tarafından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine düzenlenen protesto eylemlerine katıldığı, protestolarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişini ve Türk bayrağını yere atarak çiğnediği, terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın afişini taşıdığı ve örgüt lehine slogan attığı gerekçesiyle pazar günü KKTC polisi tarafından tutuklanmıştı.

KKTC'de tutuklanan PKK'lı için Rumlar devreye girdi

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