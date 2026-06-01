Klimaya servet ödemekten kurtuldu: Bahçesine boru gömerek evi bedavaya soğuttu

Güney Amerikalı bir içerik üreticisinin, evini serinletmek amacıyla bahçesinde yürüttüğü sıra dışı proje büyük ilgi gördü.

Geleneksel klimaların aksine kompresör, soğutucu gaz ve dış ünite kullanmayan bu sistem, ev ağındaki bazı odaları tamamen doğal bir yöntemle soğutmayı başarıyor.

2022 yılında kazısına başlanan ve tam dört yılda tamamlanan bu proje, sıradan bir konutta düşük enerjili ve alternatif bir soğutma sisteminin nasıl inşa edilebileceğini gözler önüne seriyor.

Yüz yıllık doğal yöntem

Sistem, "Kanada kuyusu" (Provençal kuyusu) olarak adlandırılan pasif jeotermal iklim kontrolü ilkesine dayanıyor.

Yerin birkaç metre altındaki toprak sıcaklığının yazın dış havadan çok daha serin olması avantajından yararlanıyor.

Bahçeye gömülen 30 ila 50 metre uzunluğundaki borulardan çekilen dış hava, yeraltından geçerken ısısını toprağa bırakıyor ve eve serin bir şekilde ulaşıyor.

Kompresör yok, gaz yok, fatura yok

Mekanik klimalar elektrikli kompresörler ve kimyasal gazlar kullanırken, bu sistem toprağı doğal bir pil gibi kullanıyor. Havayı borulardan itmek için yalnızca düşük watt'lı küçük bir fan kullanıldığından elektrik tüketimi neredeyse sıfıra iniyor.

Sistemin zorlukları da var

Sistemin konuta entegre edilmesi tam 4 yıl süren yoğun bir hendek kazma süreci gerektirdi.

Sistemde küf oluşmasını engellemek için boruların yüzde 1 ila 3 arasında bir eğimle döşenmesi ve yoğuşan suyun tahliye edilmesi gerekiyor.

Sistemin performansı, toprak tipine, nem oranına, boru uzunluğuna ve yüzey ile alt toprak arasındaki sıcaklık farkına doğrudan bağlı. Alt toprağın zaten sıcak olduğu bölgelerde soğutma verimi düşüyor.

Bu teknik zorluklar ve performans belirsizlikleri nedeniyle sistemin standart bina projelerinde kabul görmesi henüz yavaş olsa da, sıfır emisyonlu ve net enerji hedefine ulaşmak isteyen ev sahipleri için harika bir alternatif olabilir.