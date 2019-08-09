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Kocaeli'de 16 yaşındaki genç boğularak öldürüldü

Kocaeli'de Gürcistan uyruklu bir genç, ablasının evinde boğularak öldürülmüş olarak bulundu. Polis, boğazında 4 plastik kelepçe bulunan gencin ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışıyor.

DHA | 09.08.2019 - 13:37..
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Gürcistan uyruklu G.E. dün akşam Kocaeli Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 16 yaşındaki erkek kardeşi Nika Papidze E.’nin çalıştığı iş yerine gitmediğini öğrendiğini, bunun üzerine ablasının Fevzi Çakmak Mahallesi Mahir Sokak'taki evine gittiğini, kardeşinin ayakkabılarının kapı önünde olduğunu, defalarca zile basmasına rağmen kapının açılmadığını anlattı.

Polis ekipleri, bunun üzerine Nika Papidze E.'nin ablasının evine gitti.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kapıyı açan polis, yerde yüzüstü yatan gencin boğazında 4 plastik kelepçe olduğunu ve kan izleri bulunduğunu gördü. Boğularak öldürüldüğü belirlenen gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kocaeli'de 16 yaşındaki genç boğularak öldürüldü

KOMŞUSU ANLATTI

Polis, olay sırasında ablası evde bulunmayan gencin ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışıyor. Ailenin komşusu Mehmet Koç (63), Nika Papidze E.'yi ve ailesini tanıdığını ifade ederek, "Gürcistan'dan geldiler. Babası ve annesi arasında sorun olduğu için ölen kişi, ablasının yanında kalmaya başladı. İyi çocuklardı." dedi.

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