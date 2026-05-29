Kocaeli'de ATV ile dereyi geçmek isteyen anne ve oğlu boğuldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni, bayram ziyareti için Beylik köyünden ATV ile yola çıktı. Yolculuk sırasında Şevketiye köyü mevkiinde bulunan dereye gelen anne ve oğlu, karşıya geçmeye çalıştı.

Ancak bölgede etkili olan su akıntısı nedeniyle ATV kısa sürede kontrolünü kaybederek sürüklenmeye başladı.

AKINTIYA KAPILARAK GÖZDEN KAYBOLDULAR

Dere geçişi sırasında şiddetli akıntıya kapılan anne ve oğul, ATV ile birlikte sürüklendi. Olayın ardından yakınlarının kendilerinden haber alamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dere çevresinde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

EKİPLER CANSIZ BEDENLERE ULAŞTI

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni’nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Bölgedeki arama çalışmalarının ardından cenazeler bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından anne ve oğlun cansız bedenleri otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Faciaya ilişkin ekiplerin detaylı incelemeleri devam ederken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bölge halkı ise yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşadı.