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Kocaeli'de başı ağrıyan çocuk hastane yolunda öldü

Baş ağrısı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürülen 11 yaşındaki çocuk, yolda hayatını kaybetti.

DHA | 20.06.2019 - 18:19..
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, acı bir olay yaşandı.

Mehmet Emin Arar isimli çocuk, iddiaya göre, başının ağrıdığını söyleyerek, evde uzanıp, dinlenmek istedi. Mehmet Emin'in ağrısının bir süre sonra artması üzerine ailesi, ilçedeki özel hastaneye götürmek için yola çıktı.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Otomobille yolda ilerlerken, Mehmet Emin bir anda yakının kucağına düştü. Ailesinin çabasına rağmen Mehmet Emin hareketsiz halde yatmaya devam etti. Hastanede yapılan kontrolde, Mehmet Emin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan aile, büyük üzüntü yaşarken, baba Sunullah Arar yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Mehmet Emin Arar'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, yapılacak olan otopsi sonrası kesin ölüm nedeni belirleneceği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de başı ağrıyan çocuk hastane yolunda öldü

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