Kocaeli'de bayram namazı çıkışında maganda kurşunu yedi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Sokak’taki camiden bayram namazını kıldıktan sonra çıkan Resul A.'nın, sokakta yürürken bir anda kafasına magandaların ateşlediği kurşun isabet etti.
AMELİYATA ALINDI
Olayı gören çevredeki vatandaşların yardımıyla Resul A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Resul A.’nın kafasında, kurşun çekirdeğinin olduğu tespit edildi. Hayati tehlikesi olmayan Resul A., ameliyata alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.