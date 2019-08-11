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Kocaeli'de bayram namazı çıkışında maganda kurşunu yedi

Kocaeli’de bayram namazından çıkan genç, sokakta yürürken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı.

İHA | 11.08.2019 - 11:02..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Sokak’taki camiden bayram namazını kıldıktan sonra çıkan Resul A.'nın, sokakta yürürken bir anda kafasına magandaların ateşlediği kurşun isabet etti.

AMELİYATA ALINDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların yardımıyla Resul A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Resul A.’nın kafasında, kurşun çekirdeğinin olduğu tespit edildi. Hayati tehlikesi olmayan Resul A., ameliyata alındı.

Kocaeli'de bayram namazı çıkışında maganda kurşunu yedi

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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