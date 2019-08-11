1 Mahalle bekçisi kendisine silah çeken şahsı vurdu Kağıthane’de bir mahalle bekçisi kendisine silah çekerek etrafa ateş eden şahsı, göğsünden vurarak ağır yaraladı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırdı.

2 Hırsızlar, yasaklı ırk köpekleri çalarken yakalandı Antalya’nın Kumluca ilçesinde hırsızlar, polis nezaretinde vatandaşlardan toplanıp barınaklara konulan pitbull, terrier, japones, doga arjantino gibi yasaklı ırk köpeklere dadandı.

3 Sabri Sarıoğlu: Galatasaray verdiği sözü tutmadı Spor yazarı Attila Gökçe, Galatasaray'ın Sabri Sarıoğlu'na transfer sözü verdiği ancak daha sonra sözünde durmadığını ifade etti.

4 Kocaeli'de bayram namazı çıkışında maganda kurşunu yedi Kocaeli’de bayram namazından çıkan genç, sokakta yürürken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı.

5 Akar ve komutanlar TCG Gemlik'e gitti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi.

6 Fenerbahçe'nin son Kolarov teklifi Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Kolarov için Roma 4 milyon euro talep ediyor. Sarı-lacivertlilerin son teklifi ise 2 milyon euro.