Kocaeli'de bebek, otomobilde mahsur kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi'nde, otomobilini park ederek markete giren bir çift, geri döndüklerinde içinde bebekleri olan aracın kendisini kilitlediğini fark etti.
BEBEK, ARAÇTA MAHSUR KALDI
Anahtar içeride kaldığı için otomobili açamayan çift, bebeklerinin içeride kalmasından tedirgin olarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
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ARACIN CAMINI BANTLA KIRDILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç camını bebeğe zarar vermeden bant ile kırdı. Cam kırıldıktan sonra otomobilin kapılarını açan ekipler, çiftin bebeklerine kavuşmasını sağladı.
İtfaiye ekiplerinin daha sonra kurtardıkları bebeğe çikolata ikram ettiği de öğrenildi.