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Kocaeli'de bebek, otomobilde mahsur kaldı

İzmit ilçesinde, anne ile babasının markete gittiği sırada, otomobil içinde mahsur kalan bebek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İHA | 19.01.2020 - 09:52..
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Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi'nde, otomobilini park ederek markete giren bir çift, geri döndüklerinde içinde bebekleri olan aracın kendisini kilitlediğini fark etti.

BEBEK, ARAÇTA MAHSUR KALDI

Anahtar içeride kaldığı için otomobili açamayan çift, bebeklerinin içeride kalmasından tedirgin olarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kocaeli'de bebek, otomobilde mahsur kaldı

Kocaeli'de otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı ViDEO

ARACIN CAMINI BANTLA KIRDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç camını bebeğe zarar vermeden bant ile kırdı. Cam kırıldıktan sonra otomobilin kapılarını açan ekipler, çiftin bebeklerine kavuşmasını sağladı.

İtfaiye ekiplerinin daha sonra kurtardıkları bebeğe çikolata ikram ettiği de öğrenildi.

Kocaeli'de bebek, otomobilde mahsur kaldı

Kocaeli'de bebek, otomobilde mahsur kaldı

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