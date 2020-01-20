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Kocaeli'de bir AVM'nin çatısı alev aldı

Kocaeli'de bir AVM çatısındaki yangın, yan tarafta bulunan akaryakıt istasyonunu tehdit etmeye başladı.

İHA | 20.01.2020 - 07:19..
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Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'nin çatı kısmında gece saat 03.00 sıralarında, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

KISA SÜREDE TÜM ÇATIYI SARDI

Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken durumu görenler 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine Darıca ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AVM’nin büyük bir bölümünü kaplayan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de bir AVM'nin çatısı alev aldı

ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANIYOR

Hızla yayılan alevler, AVM’nin yanında bulunan akaryakıt istasyonunu tehdit etmeye başlayınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangında itfaiye ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'de bir AVM'nin çatısı alev aldı

Kocaeli'de bir AVM'nin çatısı alev aldı

Kocaeli'de bir AVM'nin çatısı alev aldı

Kocaeli'de bir AVM'nin çatısı alev aldı

Kocaeli'de bir AVM'nin çatısı alev aldı

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