Kocaeli'de birbirini tanmayan şahısların bıçaklı kavgasında koltuklar havada uçuştu

Kocaeli'de gece saatlerinde İzmit Marina mevkiinde, 28 ve 21 yaşlarındaki B.G. ile M.K.B. arasında tartışma çıktı.

Birbirini tanımadığı ve alkollü oldukları iddia edilen şahısların sataşması sonucu başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

BİRİ BIÇAKLA SALDIRDI, DİĞERİ KOLTUK FIRLATTI

Kavga esnasında M.K.B., tartıştığı B.G.'ye bıçakla saldırdı.

Olayı ayırmak isteyen diğer bir şahıs ise çevrede bulunan ağır kafe koltuğunu yerinden kaldırarak saldırganın üzerine doğru fırlattı.

BIÇAKLI SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kesici alet darbeleriyle yaralanan B.G., hastanede tedavi altına alındı.

Şüpheli M.K.B. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde; tartışmanın büyümesi, M.K.B.'nin bıçakla hamle yapması ve araya girmeye çalışan kişinin saldırganı durdurmak için koltuk fırlattığı o ilginç anlar yer aldı.