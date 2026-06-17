Kocaeli'de doğal güzelliği ve turkuaz deniziyle cezbeden yaz sezonu hareketliliği

Yaz aylarında Kocaeli'nin en çok tercih edilen turizm noktalarının başında gelen Kandıra'da, serinlemek ve aileleriyle vakit geçirmek isteyen vatandaşlar plajları doldurdu.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçenin farklı sahillerine gelen ziyaretçiler, turkuaz rengi ve berrak yapısıyla tercih edilen denizde serinleyerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Özellikle çevre il ve ilçelerden gelen aileler, kumsalda çocuklarıyla vakit geçirerek deniz sezonunun keyfini sürdü.

"SU ÇOK GÜZEL"

Ailesiyle birlikte Kartepe ilçesinden gelen İlayda Yetimaslan, her yıl düzenli olarak Kandıra sahillerini tercih ettiklerini belirtti.

Haziran ortası olmasına rağmen havanın oldukça sıcak olduğunu ifade eden Yetimaslan, şunları söyledi:

"Su çok güzel. Burası, çocuğumuz daha çok eğlensin diye vakit geçirdiğimiz yerlerden bir tanesi. Ailecek geliyoruz.

Şu an Haziranın ortasındayız ama ona göre gayet sıcak.

Bu tarafları tercih etmemizin sebebi hem evimize yakın olması hem de güzel, beğendiğimiz bir yer olması.

Birkaç beldeye ayrılıyor, hepsine tek tek uğramaya çalışıyoruz genelde."

"KUMLA OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Kardeşleriyle birlikte denizin ve kumsalın tadını çıkaran küçük ziyaretçilerden Fatma Zehra Zengin ise sahilde yüzmeyi ve kumla oynamayı çok sevdiğini dile getirerek, şu sözleri kullandı:

"Bugün buraya geldiğim için mutluyum. Arkadaş edinmek istiyordum ama edinemedim. Kardeşlerimle yüzüyorum.

Kumla oynamayı da çok seviyorum. Yüzmeye ablamla gittim, yüzmeyi de biliyorum. Bu yüzden kumla oynamayı da seviyorum."