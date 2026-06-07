Kocaeli'de feribottan denize düştü: Büfe çalışanı hayatını kurtardı

Kocaeli'de seyir halindeki bir feribottan, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişi denize düştü.

Durumu fark eden feribot büfesi çalışanı, vakit kaybetmeden suya atlayarak kişiye ulaştı ve su üzerinde kalmasını sağladı.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİLER

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak denizdeki iki kişiyi bota aldı.

Kurtarılan kişiler, Eskihisar Balıkçı Barınağı'na getirildi ve burada hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.