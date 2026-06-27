Kocaeli'de fuhuş çetesine darbe: 18 kadın kurtarıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde insan ticareti ve fuhuş suçlarına yönelik yürüttüğü 2 aylık proje kapsamında önemli operasyona imza attı.

Fuhuş olaylarının önlenmesi, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve suç örgütlerinin çökertilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

23 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda insan ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarını işledikleri öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda fuhuş yaptırıldığı belirlenen 3'ü Türk, 12'si yabancı uyruklu olmak üzere 15 kadın kurtarıldı. Şüphelilerle yapılan görüşmeler ve devam eden soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı 3 şüpheli daha tespit edildi.

24 Haziran'da düzenlenen ikinci operasyonda bu kişiler de yakalanırken, örgütün elinden 3 mağdur kadın daha kurtarıldı. Böylece kurtarılan mağdur sayısı 18'e, gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 21'e yükseldi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 21 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 25 av tüfeği fişeği, fuhuş faaliyetlerine ilişkin hesap ajandası ve çeşitli dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.