Kocaeli’de hastane önünde tartıştığı kadını bıçakladı
Körfez ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 65 yaşındaki şahıs, 45 yaşındaki kadını bıçaklayarak yaraladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
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Kocaeli’de akılalmaz olay…
Sabah saatlerinde Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan diş hastanesinin önünde, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.E.A. ile F.A. karşılaştı.
BIÇAKLA YARALADI
İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında M.E.A., yanında bulunan bıçakla F.A.’yı yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçmaya çalışan M.E.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)