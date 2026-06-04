Kocaeli'de kayıp eşya deposunda gırgırdan ziynete yüzlerce eşya sahibini bekliyor

Kocaeli’de vatandaşların farklı noktalarda kaybettiği eşyalar, zabıta ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalarla koruma altına alınıyor.

Kent genelinde 7/24 görev yapan ekiplerin bulduğu ya da vatandaşlar tarafından teslim edilen eşyalar, özel kayıt sistemiyle envantere işlenerek emanet depolarında saklanıyor.

İlginç çeşitliliğe sahip depo, zaman zaman görenleri şaşırtan bir görüntüye sahne oluyor.

YÜZLERCE FARKLI EŞYA TİTİZLİKLE KAYIT ALTINA ALINIYOR

Zabıta bünyesinde oluşturulan sistemde, kimlikten cep telefonuna, çocuk bisikletinden araç anahtarına, ziynet eşyasından günlük kullanım ürünlerine kadar çok sayıda eşya yer alıyor. Yılda yaklaşık 2 bini aşkın ürünün kayıt altına alındığı sistemde, tüm eşyalar tutanakla teslim alınarak güvenli şekilde muhafaza ediliyor.

Vatandaşların kaybolan eşyalarına daha hızlı ulaşabilmesi için 153 Çağrı Merkezi üzerinden sorgulama yapılabiliyor.

KAYIP EŞYA KOMİSYONU İLE SİSTEMLİ TAKİP

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı, kayıp eşyaların teslim sürecinin 2012 yılında kurulan Kayıp Eşya Komisyonu ile sistematik hale getirildiğini belirtti.

Tarı, bulunan eşyaların ayrıntılı şekilde kayıt altına alındığını ve sahiplerine ulaşmak için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti. Özellikle kimlik veya banka kartı içeren eşyalar sayesinde sahiplerine hızlı şekilde ulaşıldığını söyleyen Tarı, bazı durumlarda muhtarlar ve ilgili kurumlarla iletişim kurarak teslim sürecini hızlandırdıklarını aktardı.

YAŞLILARA VE ENGELLİLERE EVLERİNE TESLİM

Zabıta ekipleri, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların kayıp eşyalarını yalnızca depoda tutmakla kalmıyor; ihtiyaç halinde eşyaları doğrudan evlerine kadar götürerek teslim ediyor. Tüm teslim süreçleri resmi tutanaklarla kayıt altına alınıyor.

SAHİBİ BULUNAMAYAN EŞYALAR KAMUYA AKTARILIYOR

Sahibine ulaşılamayan eşyalar için ise yasal prosedürler işletiliyor. Ziynet eşyaları bozdurularak belediyenin emanet hesabına aktarılırken, bu tutarların 5 yıl boyunca saklandığı ve bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde kamuya devredildiği belirtildi.

Cep telefonlarının ise en az 1 yıl boyunca muhafaza edildiği, kişisel veriler dikkate alınarak içeriğinde yer alan bilgiler üzerinden sahiplerine ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.

ÇOCUKLARA VE SOSYAL KURUMLARA BAĞIŞ

Sahibi bulunamayan bazı eşyalar ise sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çocuk esirgeme kurumlarına bisiklet, scooter ve saat gibi ürünler bağışlanırken, huzurevlerine de şemsiye gibi kullanım ürünleri teslim ediliyor.

Kullanılamayacak durumda olan eşyalar ise kayıt altına alındıktan sonra imha ediliyor.

DİKKAT ÇEKEN KAYIP OLAYLARI

Kayıp eşya deposunda zaman zaman ilginç vakalar da yaşanıyor. Bir tren kazası sonrası bulunan cep telefonunun sahibine ulaştırılması, bir kamyondan düşen ve içinde yeni ayakkabılar bulunan kolinin firmaya teslim edilmesi gibi olaylar, sistemin işleyişine dikkat çeken örnekler arasında yer alıyor.

VATANDAŞLARA DÜZENLİ BİLGİLENDİRME

Zabıta ekipleri, kayıp eşya listelerini belirli aralıklarla belediyenin sosyal medya hesapları ve basın aracılığıyla paylaşarak vatandaşların bilgilendirilmesini sağlıyor. Sistem sayesinde hem kamu düzeni korunuyor hem de kaybolan eşyaların sahiplerine ulaşma oranı artırılıyor.

Kocaeli’de yürütülen bu uygulama, kayıp eşyaların yalnızca bir depoda bekletilmediğini, aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışıyla değerlendirildiğini de ortaya koyuyor.